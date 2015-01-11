2021-01-27YEKT13:00:00 | Новости Городские новости В общежитии посёлка Метлино стало по-домашнему уютно В конце прошлого года из бюджета округа были выделены средства для того, чтобы создать достойные условия проживания. В настоящее время ремонт завершён. В коридорах пахнет свежей краской, в санузлах радует глаз новенькая сантехника, на общей кухне – сделана отделка кафелем.

Общежитие в посёлке Метлино расположено на первом этаже жилого дома по ул. Центральной, 76. Когда-то здесь была гостиница, а сейчас общежитие, в котором проживают в основном пожилые люди. Накануне нового года здесь начался ремонт, и он стал самым лучшим долгожданным подарком.

Директор МУ «Соцсфера», которое занимается обслуживанием муниципальных общежитий, Владимир Зинин особо отметил, что многолетнюю проблему удалось решить благодаря общей заинтересованности, активному участию начальника отдела администрации округа по посёлку Метлино Ларисы Кунакбаевой, депутата Ольги Хакимовой.







– Проблем было много: стены, потолок, полы, места общего пользования, освещение, всё требовалось отремонтировать, вид был неприглядный. В прошлом году здесь побывал первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. В конце года появилась возможность получить небольшие средства, которыми мы постарались оперативно воспользоваться. 2020 год был очень непростым для всех. С финансированием было очень сложно, тем не менее округ нашёл средства, чтобы выполнить ремонт общежития в посёлке Метлино, – подчеркнул Владимир Зинин.

Быстро и добросовестно сработал подрядчик. За полтора месяца здесь всё преобразилось. Были отремонтированы стены и потолки, заменён линолеум, всё было сделано не только с точки зрения эстетики, но и с учётом требований пожарной безопасности. Кроме того, подрядчик постарался согласовать с жителями даже цвет краски для стен. Полностью были заменены светильники, на семьдесят процентов заменено сантехническое оборудование (раковины, унитазы смесители), капитально отремонтирована душевая. Летом ремонтные работы здесь будут продолжены, в частности, будет доведён до ума ремонт полов в душевых, в планах обновить крыльцо у входа в общежитие.

Во время ремонта жители продолжали жить в своих комнатах. По словам руководителя подрядной организации Максима Новокрещенова, они проявили терпение и понимание, старались поддерживать строителей, а порой даже помогали с уборкой:



– Мы все знаем, как непросто пережить ремонт в собственной квартире, а здесь проживает несколько семей, но люди вели себя очень чутко. Ремонт – это процесс непредсказуемый, поэтому мы постоянно взаимодействовали с работниками «Соцсферы» и быстро решали все проблемы.

Булякай Абдулина, жительница общежития:

– Мы так рады, что у нас сделали ремонт. Сейчас очень красиво и хорошо. Я давно здесь живу, сейчас буду следить за тем, чтобы чистота и порядок поддерживались всеми жителями.





Гульфида Жаминева, жительница общежития, пенсионерка:

– Хочу сказать большое спасибо от себя и от своих соседей. Мы очень благодарны. Нам сейчас стало так уютно и комфортно, всё сделали по-домашнему. Особенно нас, бабушек, радует новая чистая кухня.

Лариса Кунакбаева, начальника отдела администрации округа по посёлку Метлино:

– На протяжении нескольких десятилетий проблема по ремонту общежитий стояла достаточно остро. Ситуация была сложная. Мы очень благодарны округу, что удалось найти деньги, благодарны подрядчику, который нас не подвёл, специалистам «Соцсферы», всё было выполнено в срок. Результат, вы сами видите, замечательный.





Было.

Стало.











































Информация предоставлена: Общежитие в посёлке Метлино расположено на первом этаже жилого дома по ул. Центральной, 76. Когда-то здесь была гостиница, а сейчас общежитие, в котором проживают в основном пожилые люди. Накануне нового года здесь начался ремонт, и он стал самым лучшим долгожданным подарком.Директор МУ «Соцсфера», которое занимается обслуживанием муниципальных общежитий,особо отметил, что многолетнюю проблему удалось решить благодаря общей заинтересованности, активному участию начальника отдела администрации округа по посёлку Метлино, депутатаподчеркнулБыстро и добросовестно сработал подрядчик. За полтора месяца здесь всё преобразилось. Были отремонтированы стены и потолки, заменён линолеум, всё было сделано не только с точки зрения эстетики, но и с учётом требований пожарной безопасности. Кроме того, подрядчик постарался согласовать с жителями даже цвет краски для стен. Полностью были заменены светильники, на семьдесят процентов заменено сантехническое оборудование (раковины, унитазы смесители), капитально отремонтирована душевая. Летом ремонтные работы здесь будут продолжены, в частности, будет доведён до ума ремонт полов в душевых, в планах обновить крыльцо у входа в общежитие.Во время ремонта жители продолжали жить в своих комнатах. По словам руководителя подрядной организации, они проявили терпение и понимание, старались поддерживать строителей, а порой даже помогали с уборкой:, жительница общежития:жительница общежития, пенсионерканачальника отдела администрации округа по посёлку Метлино:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-01-27YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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