В Озерском городском округе стартует благотворительная акция по сбору корма для животных и птиц «Накорми нас зимой»

Акция проводится с 28 января по 12 февраля, ее инициаторы - Служба по делам молодежи и Отдел охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа.

В акции могут принять участие все желающие, кому небезразлично, как зимуют братья наши меньшие, обитающие в приютах и в городских парках (в том числе белки и пернатые). Прочий корм, который пригоден для других животных, будет направлен в ДЭБЦ.

Организаторы акции информируют, что принимаются все виды пищевых продуктов: крупы, сухой корм, консервы, за исключением скоропортящихся, в вскрытой упаковке или с истекшим сроком годности. Сортировкой кормов будут заниматься волонтеры.

Прием корма осуществляется по предварительному звонку или смс на мессенджеры по номеру телефона: +7 922 723 54 23 (Виктория Рустамовна, начальник Службы по делам молодежи). Место сбора: пр. Ленина, 62, каб. 83 (табличка и указатель на этаже есть).

Информация Отдела охраны окружающей среды.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45703/