Озерскому изготовителю фальшивого масла не удалось избежать штрафа

Суд оставил без изменений постановление о наказании фирмы, которая отправила на продажу некачественную молочную продукцию – фальсифицированное сливочное масло изготавливали в Озерске (Челябинская область).

Озерское ООО «Росмол» в 2019 и 2020 годах неоднократно привлекали к ответственности за выпуск некачественного сливочного масла. В мае 2020 года пробы продукции взяли в Амурской области. Выяснилось, что в сладко-сливочном масле «Крестьянское» содержатся растительные масла или жиры на растительной основе. Вдобавок в продукте нашли сорбиновую кислоту, что противоречит техническому регламенту.

В Челябинской области специалисты Россельхознадзора получили данные коллег и составили протокол об административном правонарушении. «Росмол» обязали выплатить 100 тыс. рублей штрафа за несоблюдение требований техрегламентов.

Предприятие обратилось с жалобой в региональный Арбитражный суд, но тот признал решение о штрафе обоснованным. Тогда фирма вновь подала апелляцию. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд также решил, что производитель виновен в нарушениях и оставил без изменения решение Россельхознадзора.

https://dostup1.ru/society/Ozerskomu-izgotovitelyu-falshivogo-masla-ne-udalos-izbezhat-shtrafa_133690.html