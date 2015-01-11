Более 55 тысяч южноуральцев посмотрели новогодние представления областных театров

Новогодняя кампания в областных театрах стартовала 19 декабря. В ней приняли участие семь учреждений, находящихся в подчинении минкульта: челябинские театры оперы и балета, драмы, Камерный, Молодежный, кукольный театр имени Валерия Вольховского,Челябинская филармония и театр «Омнибус» (Златоуст).В общей сложности в этом году было показано 388 спектаклей, которые посмотрели более 55 тысяч зрителей. В этот раз доходы от новогодних спектаклей составили более 19 миллионов рублей.«Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, артисты были вынуждены работать при полупустых залах, что, естественно, негативно отразилось на доходах. Причем падение произошло по всем параметрам. Тем не менее я хотел бы поблагодарить театры, которые, работая в столь стесненных условиях, сумели подготовить яркие, зрелищные, качественные работы. Я считаю, что с главной задачей мы справились: несмотря ни на что, сумели сделать праздник для южноуральцев», - прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.Лидером по числу представлений в этот раз, как и прежде, стал Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского. Несмотря на то, что в театре ведется полномасштабный ремонт и труппе приходится работать на гостевой площадке, в новогоднюю кампанию артисты выходили на сцену рекордное количество раз – 114. Кукольники почти в два раза перекрыли свой же рекорд прошлого года в 67 утренников.По количеству принятых зрителей в этот раз лидирует златоустовский «Омнибус», обслуживший более 16 тысяч детишек с родителями и потеснивший с позиции лидера Челябинский театр оперы и балета.