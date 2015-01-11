Синоптики сообщили, сколько еще продержится тепло на Южном Урале

Нехарактерная для конца января-начала февраля оттепель продержится на Южном Урале еще, как минимум, неделю – ее причиной стал атлантический циклон, который через север Европейской части переместился к Западной Сибири и принес ослабление морозов и на Урале.
«Потепление не обойдет стороной Уральский регион. Там также, как и недавно на Европейской территории России установится очень теплая для середины зимы погода. 28 января на Урале днем от 0 до –5 градусов, в Челябинской области до +2. В следующе дни, 29 и 30 января, сильного похолодания тоже не предвидится, днем от –2 до –9, ночной мороз от небольшого до умеренного, и только на крайнем севере Свердловской области под конец января до –30 градусов», – сообщили в Гидромете.
По данным синоптиков, в Челябинской области еще, как минимум, неделю будет тепло. Средние ночные температуры будут держаться на отметке –8 градусов, дневные –2.
https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-soobschili-skolko-esche-proderzhitsya-teplo-na-Yuzhnom-Urale_133731.html