В Челябинской области подвели итоги опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений региона за 2020 год

В соответствии с законодательством Российской Федерации минэкономразвития Челябинской области ежегодно проводит опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений региона. В 2020 году в нем приняли участие более 30 600 респондентов, что в 2,2 раза больше, чем в предыдущем.Наибольшую активность проявили жители Магнитогорска (5,5 тыс. респондентов), Челябинска (4,9 тыс.), Копейска (1,8 тыс.), Троицка (1,6 тыс.), а также Саткинского (1,3 тыс.), Агаповского (1,1 тыс.), Коркинского и Еманжелинского (по 1 тыс.) муниципальных районов. В разрезе социально-демографических характеристик большая часть участников опроса – лица с высшим образованием (63,6%) в возрасте от 31 года до 50 лет (58,3%). Эта категория традиционно является самой активной.«Повысить охват удалось за счет внедрения нового информационного ресурса с привязкой к регистрации на портале Госуслуг, а также планомерной и постоянной работы по популяризации опроса среди жителей, в том числе через СМИ. В частности, на канале «ОТВ» была организована демонстрация бегущей строки и видеоролика об опросе с периодичностью до десяти раз в день», – комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.В ходе опроса южноуральцы высказывали мнение по нескольким критериям. В результате в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилась удовлетворенность населения благоустройством территории (46,7%), уровнем организации водоснабжения/водоотведения (59%), теплоснабжения (65,2%) и электроснабжения (76,8%, стабильно самый высокий результат).При этом незначительно – не более чем на 2 процентных пункта – от уровня 2019 года отстает удовлетворенность организацией газоснабжения (70,9%), транспортного обслуживания (46,7%) и состоянием внутридворовых территорий (36%).На самом низком уровне, как и ранее, удовлетворенность качеством автодорог (22,2%): по мнению большинства, самой острой проблемой здесь остается плохое состояние дорожного полотна и отсутствие асфальтового покрытия.Мнение населения о работе местных властей с прошлого года практически не изменилось: деятельностью глав муниципалитетов удовлетворены 45,8%, а администраций – 43,9%. Самая высокая удовлетворенность – порядка 70–80% – в Южноуральске, Увельском и Пластовском районах.Полные итоги опроса населения размещены на сайте правительства Челябинской области.