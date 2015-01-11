В Челябинской области приступила к работе Подкомиссия по цифровому развитию муниципалитетов

Состоялось первое заседание Подкомиссии по цифровому развитию муниципальных образований Челябинской области. По его итогам главам муниципалитетов были даны поручения в сферах информационной безопасности, развития телекоммуникационной инфраструктуры и по иным вопросам, связанным с внедрением цифровых технологий в территориях, сообщает мининформ.Открывая заседание, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов обозначил, что основной задачей созданного в 2020 году координационного органа является выработка и реализация региональной политики в области цифрового развития городов и районов области. Речь идет, в частности, о реализации проекта «Умный город», создании единого цифрового пространства в муниципалитетах для повышения комфорта проживания, безопасности и эффективности городской инфраструктуры, обеспечении информационной безопасности и развития сетей связи в регионе.Формат работы подкомиссии основан на совместном решении вопросов муниципалитетами вместе с органами исполнительной власти, научным и бизнес-сообществом при участии мининформа Челябинской области.На первом заседании подкомиссии были рассмотрены вопросы информационной безопасности, развития телекоммуникационной инфраструктуры, реализации проекта «Умный город», работы органов власти с системой государственных и муниципальных платежей.По итогам заседания главам городов и районов был дан ряд поручений: обеспечить контроль исполнения сроков реализации мероприятий проекта «Умный город», обеспечить компьютерами муниципальные социально значимые объекты, подключаемые к сети Интернет в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», рассмотреть возможность целевой подготовки специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, а также ряд иных поручений в сфере цифровизации муниципальных образований региона.Ознакомиться с положением и составом подкомиссии, а также материалами прошедшего заседания можно по ссылке.