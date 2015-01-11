Для зрителей кубковых соревнований на «Банном» построят Сноуборд-парк

Интерактивные фотозоны и торговые домики с сувенирной продукцией будут в центре внимания зрителей в Сноуборд-парке. Его построят на курорте «Банное» к этапу Кубка мира по сноуборду, который пройдет с 6 по 7 февраля, сообщает минспорт.В этом году при подготовке к соревнованиям уделяется большое внимание к обеспечению безопасности участников и гостей мероприятия. На курорте «Банное» зрители не увидят традиционных модераций. Для гостей подготовят красочные интерактивные фотозоны, сделать фото можно будет в том числе у Русской деревни и Башкирского дома. На склоне оборудуют торговые домики с сувенирной продукцией, для зрителей будет работать анимационная группа на ходулях и многое другое.«При организации зрительского парка мы руководствуемся рекомендациями Роспотребнадзора, ведь в нынешних условиях безопасность и здоровье всех должны стоять на первом месте. Но в то же время мы понимаем, что спортивный турнир - это настоящий праздник для болельщиков. И мы хотим, чтобы пришедшие на этап Кубка мира гости получили приятные эмоции и красивые фотографии на память», - говорит представитель оргкомитета турнира Олег Прямков.Вход для зрителей будет открыт ежедневно с 11:00. Церемония открытия пройдет 6 февраля, в 12:30. Финальные заезды ежедневно будут проходить в 13:00. В первый день этапа будут разыграны медали среди женщин и мужчин в параллельном слалом-гиганте, во второй – в параллельном слаломе.Организаторы просят всех зрителей внимательно отнестись к своему здоровью, соблюдать социальное дистанцирование и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области