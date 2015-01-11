Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области сообщает, что с 25 ноября 2020 года вступили в силу новые формы заявлений о регистрации субъектов
предпринимательской деятельности и требования к их заполнению. Формы заявлений утверждены приказом ФНС России от 31 августа 2020 года
N ЕД-714/617@.
При разработке новых форм заявлений учтены изменения в законодательстве за последние пять лет. Так, в новых формах теперь можно отразить сведения о типовом уставе ООО, электронной почте юридического лица и индивидуального предпринимателя, наличии корпоративного договора, единственном акционере
общества. Формы заявлений также были дополнены для внесения сведений о наименовании юридического лица на языках народов РФ и иностранном языке.
Теперь в них также можно включить информацию о том, действуют ли несколько лиц, которым предоставлено право выступать от имени компании, совместно или независимо друг от друга.