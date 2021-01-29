Отдел по вопросам миграции приглашает граждан получить загранпаспорт за 5 дней

Сотрудники Отдела по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск приглашают граждан с 26 января принять участие в акции «Заграничный паспорт за 5 дней».

В мероприятии принимают участие лица, подавшие заявления на оформление заграничного паспорта сроком действия 5 лет на детей до 14 лет через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Кроме сокращенного срока оформления паспорта родители смогут оплатить государственную пошлину со скидкой 30%. Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «государственные услуги по линии миграции».