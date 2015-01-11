В Озёрске выбирают территории для благоустройства

Уважаемые жители Озерского городского округа!
1 февраля начнется рейтинговое голосование по выбору дополнительных общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году
В период с 00.00 час. 01.02.2021 по 23.59 час. 03.02.2021 будет открыто голосование по выбору дополнительных общественных территорий муниципалитета, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. Вам необходимо будет выбрать один вариант ответа.
http://www.ozerskadm.ru/reytingovoe-golosovanie-po-vyboru-dopolnitelnykh-obshchestvennykh-territoriy-ozerskogo-gorodskogo-ok.php?clear_cache