2021-02-01YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Озерск посетил депутат Государственной Думы Владимир Бурматов 30 января депутат Госдумы, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов вместе с главой округа Евгением Щербаковым побывал на социально важных объектах города.

Первым пунктом поездки стал парк культуры и отдыха. Во время визита политика на хоккейном корте проходил матч Чемпионата Челябинской области между озерским хоккейным клубом «Маяк- Гранит» и ХК «Звезда» из Чебаркуля. Владимир Бурматов вместе с Евгением Щербаковым и генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым наблюдал за яркой, динамичной спортивной игрой, с удовольствием «болел» за озерскую команду, общался с болельщиками.



Следующим объектом, на который приехал Владимир Бурматов, стала пешеходная зона на проспекте К. Маркса, благоустройство которой будет продолжено в этом году. Сотрудник управления капитального строительства администрации и представитель подрядчика ознакомили депутата с предстоящим объемом работ, с деталями будущего ремонта фонтана, показали план территории благоустройства.

- Первый этап благоустройства на проспекте К. Маркса завершен. Я убедился: здесь точку ставить нельзя, надо продолжать благоустройство, чтобы пешеходная зона стала единым прогулочным пространством, и в этом году здесь возобновит работу фонтан, будут проложены вело- и пешеходные дорожки, установлено современное освещение. Таким образом, это пространство станет местом притяжения для горожан разного возраста. В ходе общения с жителями округа я услышал, что люди эту работу оценивают и охотно высказывают свои пожелания, - прокомментировал Владимир Бурматов.



В рамках визита депутат Госдумы посетил застраиваемую территорию в границах жилого квартала улиц Горная, Монтажников, Цветочная, где двухэтажные «деревяшки» сменяют современные девятиэтажные здания. По программе, которую реализуют в Озерске, собственники старого жилья улучшают свои условия: застройщик предоставляет им равнозначные по площади квартиры.

- Для нас важно, что программу по развитию застроенных территорий одобрили сами горожане. Жители трех деревянных домов уже переехали в новые комфортные квартиры, - пояснил глава округа Евгений Щербаков.

Владимир Бурматов высоко оценил проект:

- Очень интересный опыт создания нового жилого квартала, отвечающего современным требованиям для комфортного проживания. В целом по Челябинской области в реализации подобной программы Озерск — первый. Важно, чтобы проект не заканчивался, и данный уникальный опыт перенимали другие территории региона.















Далее Владимир Бурматов побывал в лицее № 23, который в этом году будет отмечать 70-летний юбилей. По словам директора лицея Елены Лукьяновой, за два минувших года было сделано немало: заменено более 200 окон, отремонтированы мастерские, въездные ворота. Владимир Бурматов в разговоре с руководителем лицея поддержал идею обновления фасада одного из старейших образовательных учреждений Озерска.

Финишным объектом деловой поездки стал детский сад № 26, где был отремонтирован фасад здания, проведена полная замена окон с сохранением их исторической арочной формы, сделан ремонт крыльца.

-Мы очень счастливы, родители благодарны, что мы отреставрировали крыльцо, выглядит всё более чем достойно, - поделилась заведующая учреждения Ольга Сатаневская.

- Это важно — в процессе ремонта зданий сберечь архитектурный исторический облик города. Есть еще над чем работать, точку ставить рано. В целом подход к учреждениям образования в Озерске должен быть разносторонним и бережным: необходимо подчеркнуть индивидуальность строения и сделать так, чтобы здание соответствовало требованиям с точки зрения безопасности детей,- подчеркнул депутат.

Подводя итоги визита в Озерск, Владимир Бурматов сказал:

- В 2016 году у меня было 20 тысяч наказов, в том числе из Озерска. Часть этих наказов реализована. Городской парк сегодня выглядит совершенно по-другому, это парк, который развивается, он гораздо более современный, чем был пять лет назад. В детских садах и школах проходят серьезные мероприятия по модернизации. Благоустройство озерского «Бродвея» обязательно должно быть завершено с точки зрения целостности прогулочного пространства. Что касается развития спортивных объектов, строительство арен для массового спорта, для любителей хоккея необходимо, они привлекут множество желающих заниматься хоккеем и фигурным катанием. Наша задача состоит в том, чтобы в этом году в Озерске без срывов сроков, с хорошим качеством всё запланированное было сделано. С учетом того, что и администрация округа, и «Маяк» при поддержке губернатора области Алексея Леонидовича Текслера здесь работают единой командой, поставленные задачи, уверен, будут решены.























Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-02-01YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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