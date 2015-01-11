Челябинцев приглашают на фотовыставку «Путь к коммунизму, или дорога к счастью»

В Государственном историческом музее Южного Урала состоялась презентация авторского фотопроекта Владимира Богдановского «Путь к коммунизму, или дорога к счастью». Проект не о политике или ностальгии по советскому прошлому — он об актуальных во все времена вопросах: в чем счастье и как его достичь?Выставка состоит из 45 снимков, сделанных в период «развитого социализма» и в наши дни классиками и современными мастерами южноуральской фотографии: Олегом Астаховым, Владимиром Богдановским, Юлией Боровиковой, Сергеем Васильевым, Дмитрием Графовым, Александром Кондратюком, Игорем Лагуновым, Анатолием Шулеповым и другими — всего 20 авторами. Несмотря на разделяющую их пропасть в 30 и более лет, большинство фотографий легко рифмуются друг с другом. Например, очередь в советском продуктовом магазине с его скудным ассортиментом и ломящиеся от изобилия полки нынешних супермаркетов. Или веселые колхозники на мотоцикле «Урал» и скучающие байкеры на дорогих «харлеях» — наши современники. В таком виде фотографии и предстают перед зрителем: в верхней части планшета снимок из советского прошлого, в нижней — современная фотография. Рядом — сопроводительный текст, приглашающий поразмышлять об увиденном.«Идея выставки на самом деле очень проста, — пояснил директор Исторического музея и автор выставки Владимир Богдановский. — Стремление к чему-то и путь к счастью, будь то коммунизм или «Жигули» в порядке очереди, — это и есть счастье. Неважно, какое время на дворе, но именно ожидание будущей радости делает нас счастливыми. И этим ожиданием нужно дорожить».
Источник: Государственный исторический музей Южного Урала