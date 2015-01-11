ГИБДД выведет дополнительные силы на дороги в Челябинской области

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях для поездок – в ближайшие часы на Южный Урал обрушатся снегопады.

Ранее Гидрометцентр распространил штормовое предупреждение: 2 февраля в регионе ожидаются снегопад, местами – усиление ветра до 18 метров в секунду. На автодорогах возможно образование снежных заносов, движение автомобильного транспорта будет затруднено, на отдельных участках дорог ожидается гололедица, в отдельных районах – отложение изморози, гололеда, мокрого снега на проводах, местами сильное.

ГИБДД принято решение вывести дополнительные наряды ДПС на все автодороги федерального и областного значения для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам. Однако водителей просят по возможности воздержаться от поездок.

Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», все подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание федеральных автомобильных дорог, оповещены. Дорожными службами принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Спецтехника находится в рабочем режиме, имеется полный запас противогололедных материалов. Дежурство на трассах ведется круглосуточно.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63; о происшествиях на дорогах регионального значения – в диспетчерскую службу Миндортранса: 8 (351) 237-88-92.

https://dostup1.ru/society/GIBDD-vyvedet-dopolnitelnye-sily-na-dorogi-v-Chelyabinskoy-oblasti_133835.html