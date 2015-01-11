РССМ приглашает к участию в конкурсе «Сельская молодежь – будущее Южного Урала»

В Челябинской области стартовал проект, направленный на выявление лидеров и создание команд развития сельских территорий. Заявки на конкурс «Сельская молодежь – будущее Южного Урала» принимаются до 1 июля, сообщает региональное отделение Российского союза сельской молодежи.Конкурс проводится с целью отбора команд развития для разработки и вовлечение жителей в реализацию проектов комплексного развития сельского населенного пункта. Участники пройдут обучение и смогут осуществить свои инициативы, направленные на благо родных сел и деревень.В конкурсе могут принять участие жители Челябинской области (преимущественно от 16 до 45 лет). Заявки принимаются до 1 июля на электронную почту chelyabinsk@rssm.su.«Под командой развития мы понимаем команду, которая имеет общие цели в области развития своего населенного пункта. Если ты активен, знаешь, как решить проблемы своего родного села и даже если не знаешь, обязательно присылай свою заявку. Конкурс проходит в четыре этапа, а это значит, что впереди у нас насыщенный и продуктивный год», - прокомментировал председатель Челябинского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Владислав Уланов.Организатором выступает Челябинское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи». Конкурс реализуется в рамках проектов «Центр развития сельской молодежи Челябинской области» с использованием гранта Президента РФ и «Молодежь на селе: инициативы для развития территорий» с использованием гранта губернатора Челябинской области.Подробная информация, положение о конкурсе и формы заявки - во вложении.