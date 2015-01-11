Челябинский театр оперы и балета покажет оперу «Фауст»

20 и 21 февраля на сцене Челябинского театра оперы и балета – знаменитое произведение Шарля Гуно с участием новых исполнителей и приглашенного артиста. В челябинской афише этот спектакль появляется нечасто. Впечатляющая многоуровневая сценография и необычная режиссерская концепция сделали эту постановку одной из самых сложных и уникальных в репертуаре театра. Особого мастерства опера «Фауст» требует и от самих исполнителей.20 февраля в образе Мефистофеля зрители увидят приглашенного солиста – заслуженного артиста России, лауреата международного конкурса Николая Лоскуткина (Новосибирск). В партии Фауста выступит лауреат международного конкурса Павел Чикановский, в партии Маргариты – лауреат международных и всероссийских конкурсов Гузелья Шахматова. Обладатель редкого мужского голоса – контратенор, лауреат международного конкурса Артем Крутько воплотит образ Зибеля.21 февраляглавные партии исполнят лауреаты международных конкурсов Алексей Пьянков (Фауст) и Екатерина Батуева (Бычкова) (Маргарита). В роли Мефистофеля зрители увидят Павла Локшина. Впервые в спектакле примет участие лауреат и дипломант международных конкурсов Екатерина Пыжова – солистка, которая недавно была принята в челябинскую труппу, примерит образ Зибеля. К дебюту готовится и лауреат всероссийского конкурса Артур Андриасян, ему предстоит перевоплотиться в Старого Фауста.Ознакомиться с полным составом исполнителей и приобрести билеты можно здесь.