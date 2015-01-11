В магнитогорской библиотеке имени Бориса Ручьева стартовал онлайн-проект «Мир профессий»

В модернизированной библиотеке им. Б. Ручьева Магнитогорска с начала года запущен онлайн-проект «Мир профессий». Проект дает возможность «прикоснуться» к разным сферам той или иной профессиональной деятельности, узнать тонкости ремесла. Герои интервью озвучивают чек-лист навыков и природных качеств, необходимых для того, чтобы освоить заявленную профессию.Каждый месяц планируется прямой эфир с экспертами из разных областей. Первое интервью с бизнес-тренером Мариной Шкатько можно посмотреть на сайте Объединения городских библиотек. На этой онлайн-встрече речь шла об особенностях работы бизнес-тренером.«Это уникальная профессия, которая сочетает в себе особенности работы педагога и психолога. Бизнес-тренер помогает овладеть определенными навыками, которые сделают его клиентов более успешными уже в собственной профессиональной деятельности», – прокомментировала Марина Шкатько.24 февраля запланирован эфир с менеджером первого независимого театра Магнитогорска «Театр Talk» Дарьей Меньщиковой.При выборе гостя для очередного интервью библиотекари «Ручьевки» опираются на актуальные рейтинги наиболее востребованных профессий по мнению абитуриентов. Согласно данным опросов выпускники школ стремятся получить какую-либо творческую профессию. При этом им важна не только доходность сферы, но и ее потенциал для самореализации. Популярность научных и медицинских профессий также высока.Авторы проекта «Мир профессий» уверены, что только достоверная информация о специфике работы в разных сферах, о требованиях профессии и объективная оценка своих интересов позволит будущим абитуриентам принять верное решение.Напомним, магнитогорская библиотека им. Б. Ручьева была модернизирована в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году. Сразу же после открытия сотрудники «Ручьевки» начали активно внедрять современные информационные технологии и привлекать читателей большим количеством авторских проектов.