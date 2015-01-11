В Озерске подвели итоги программы реновации. Один из депутатов не справился с задачей

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер намерен обратиться в комиссию по регламенту, местному самоуправлению и связям с
общественностью: один из депутатов не справился с поставленной ранее задачей по проведению реновации. Речь идет о Евгении Зайцеве: в октябре 2020 года он пообещал коллегам-депутатам заняться вопросом расселения квартала в пределах улиц Блюхера и Строительной. Зайцева попросили воспользоваться опытом его же коллеги, депутата Вадима Каримова.
- Значительная часть моих избирателей десятилетиями проживали в ветхих домах, - говорит Вадим Каримов, - и мне очень хотелось помочь им исполнить их давнюю мечту о новоселье. Я заручился поддержкой специалистов и коллег по депутатскому корпусу. На данный момент процесс запущен и идет полным ходом, главная его ценность в том, что более 160 человек (64 квартиры, из них 6 - муниципальные) значительно улучшат свои жилищные условия.
Однако на Вадима Каримова, по его словам, никто не выходил.
Напомним, программа реновации застроенных территорий - это уникальный опыт Озерска в масштабах всего региона. Ее суть состоит в том, что частный застройщик за свой счет сносит старые деревянные дома, а на их месте строит новые многоэтажки. При этом жители бесплатно получают квартиры в новостройках. Реновация успешно продолжается в квартале улиц Горная, Монтажников и Октябрьской. Ранее этот проект получил одобрение главы региона Алексея Текслера.
Заняться вопросами реновации в октябре 2020 года пообещал и депутат по округу № 1 Евгений Зайцев. Он заявлял, что в его округе находится 13 домов барачного типа 1949 года постройки. Однако дальше слов дело не зашло.
- Решать проблемы необходимо конструктивно, от слов – к делу. Есть реальный пример: застройка на территории округа № 16, где депутатом избран Вадим Каримов. К тому же депутат Евгений Зайцев сам проявлял инициативу: обещал найти инвестора, который готов застроить новыми домами территорию округа № 1, - комментирует председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа