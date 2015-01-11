В министерстве социальных отношений и управлениях соцзащиты возобновлен прием граждан

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера государственные и муниципальные услуги, которые из-за пандемии предоставлялись ранее только в электронном виде, начиная с 1 февраля 2021 года вновь можно получить лично.«Министерство социальных отношений и управления социальной защиты возвращаются к привычному режиму работы. Если раньше государственные и муниципальные услуги предоставлялись преимущественно дистанционно, то сейчас по решению губернатора ограничения на посещения сняты, можно обращаться лично», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.С 1 февраля министерство социальных отношений и управления социальной защиты открыты для посещения. Прием граждан специалистами будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм (термометрия, социальная дистанция, масочный режим, обязательное проветривание и дезинфекция помещений).Для удобства южноуральцев действует и очный, и дистанционный формат обращений. По-прежнему государственные и муниципальные услуги можно получить через сайт https://www.gosuslugi.ru, в МФЦ, через интернет-приемную или электронную почту министерства и управлений соцзащиты. Прежде всего это необходимо жителям областистарше 65 лет, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.«В 2020 году количество обращений в министерство увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2019 годом, мы связываем это с действовавшими ограничениями на посещение органов власти и местного самоуправления, теперь все вопросы южноуральцы могут решать лично», – подчеркнула министр социальных отношений Ирина Буторина.Добавим, обращения в министерстве социальных отношений рассматриваются в письменной и электронной формах. Письменные обращения можно направить по почтовому адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 30.Обращения в электронной формепринимаются в Интернет-приёмной министерства социальных отношений Челябинской области http://minsoc74.ru/internet-priemnaya или по электронной почте minsoc@gov74.ru.Для получения консультации по личному приему можно позвонить по номеру телефона общественной приемной министерства социальных отношений Челябинской области (351) 232-41-94. Со списком телефонов специалистов министерства социальных отношений можно ознакомиться ЗДЕСЬ.Информация о графике и порядке приема размещена на сайтах управлений соцзащиты. Также уточнить информацию можно по телефонам управлений.