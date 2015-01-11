В министерстве социальных отношений и управлениях соцзащиты возобновлен прием граждан

Челябинская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных проводит конкурс детского рисунка «Мой питомец — моя ответственность!». Рисунки будут принимать в течение месяца, победители получат ценные призы, сообщают организаторы.

Конкурс детских рисунков «Мой питомец — моя ответственность!» пройдет в 2021 году в пятый раз. Он призван привлечь внимание общества к проблемам защиты прав домашних животных, воспитание любви, бережного и ответственного отношения к ним. Конкурс способствует знакомству детей с особенностями содержания и воспитания домашних питомцев, в том числе с точки зрения ветеринарии, приобщает к наблюдению и изучению особенностей поведения животных, развивает творческие способности ребят.Основное требование к рисунку — он должен быть связан с домашним животным, на нем может быть изображен питомец в своей обычной жизни, в окружении любящих хозяев, вместе в ветеринарным доктором и в других ситуациях. Рисунок должен быть выполнен на бумаге (формат не менее А3 и не более А2) любым способом: карандашами, красками, фломастером и пр.Прием работ на конкурс будет проводиться с 8 февраля по 10 марта 2021 года. Рисунок нужно принести в Челябинскую ветстанцию (г. Челябинск, Свердловский тракт, 18 «А»).После окончания приема работ на конкурс — с 11 по 21 марта — состоится голосование за работы на официальном сайте ветстанции https://vetlechebnica74.ru/. По итогам голосования будут определены 10 победителей, которые получат ценные призы от ОГБУ «Челябинская ветстанция». В числе призов — сертификаты на бесплатную двукратную диспансеризацию принадлежащих им питомцев, которая включает в себя полное комплексное профилактическое обследование, вакцинацию, электронную идентификацию (чипирование), стерилизацию, при показаниях проведение дополнительных диагностических (лабораторных исследований, УЗИ, ЭКГ) обследований, также купоны на разовую скидку в 10% на покупку любого корма в интернет-магазине товаров для животных «Зооаптека в каждый дом», призы от компании «Royal Canin».Конкурс «Мой питомец — моя ответственность!» проводится среди детей города Челябинска с 2017 года и стал популярным среди учащихся художественных школ и общеобразовательных учреждений. С 2019 года участие в конкурсе принимают учащиеся из других муниципалитетов, например, из Сосновского и Красноармейского районов.Подробную информацию о конкурсе можно узнать в Регламенте, на сайте ОГБУ «Челябинская ветстанция», на страницах учреждения в социальных сетях клиники. Подробнее