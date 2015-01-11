Челябинский ученый вывел формулу, которая проверит эффективность параллельных алгоритмов без суперкомпьютера

Доктор физико-математических наук, профессор Леонид Соколинский вывел формулу, которая поможет математикам и программистам оценить эффективность параллельных алгоритмов. Четыре года ученый работал в Лаборатории суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ над выводом этой формулы. Результаты исследования были опубликованы в высокорейтинговом журнале Journal of Parallel and Distributed Computing (Q1).Программы на основе сложных численных алгоритмов используются во многих сферах жизни. В частности, для отслеживания изменений котировок акций компаний на крупнейших фондовых биржах, для решения комплексных логистических задач при построении маршрутов доставки и хранения грузов, для составления оптимального расписания авиаперелетов. Обычному, даже очень производительному компьютеру, такие задачи не под силу, поэтому для их решения используются суперкомпьютеры и создаются параллельные алгоритмы, способные одновременно использовать множество процессоров.«Например, задача оптимизации работы всех светофоров в городе таким образом, чтобы можно было максимально избежать скопления транспорта и пробок. Для ее решения математику и программисту нужно написать сложный алгоритм и разделить его на параллельные части, которые выполняются на разных процессорах. Однако если параллельный алгоритм не очень хорошо спроектирован, то он окажется неэффективным даже на суперкомпьютере», – говорит профессор Леонид Соколинский.Ученый предложил новую модель параллельных вычислений, которая позволяет проверить новый алгоритм до начала программирования. Такой подход существенно сокращает время на разработку программного обеспечения и позволяет внести все необходимые изменения до написания программы. Существует несколько десятков моделей параллельных вычислений, но ни одна из них не предлагает готовой формулы, которая бы давала точную оценку прогнозируемой масштабируемости алгоритма. В предложенной Леонидом Соколинским модели впервые в мире выведена такая формула, более того, ее эффективность подтверждена на практике при решении многих задач.Подробнее читайте на сайте.