Челябинский ученый вывел формулу, которая проверит эффективность параллельных алгоритмов без суперкомпьютера

Губернатор Алексей Текслер сообщил о снятии ряда коронавирусных ограничений на Южном Урале, в том числе на предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. В связи с этим Главное управление молодежной политики Челябинской области возобновляет личный прием граждан руководителями ведомства. В 2020 году большая часть такого общения была проведена в онлайн-формате.

«Главное управление молодежной политики тесно работает с молодежными организациями. В пандемию общение было по максимуму переведено в онлайн. Мы открыты к диалогу, поэтому к нам всегда можно прийти и получить совет, поддержку идеи или проекта или рассказать о волнующих проблемах в сфере молодежной политики», – комментирует начальник Главного управления Светлана Калимуллина.График личных приемов размещен по ссылке. Записаться или оставить письменное обращение можно через адрес электронной почты gump74@bk.ru или в группе Главного управления в социальной сети Вконтакте.Адрес: г. Челябинск, Революции площадь, дом 4, 4 этаж.При себе гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и средства индивидуальной защиты (маску, перчатки).Основной задачей Главного управления является реализация единой государственной молодежной политики на территории Челябинской области. Подробнее о функционале ведомства можно узнать по ссылке. Подробнее