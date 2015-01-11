Южноуральцы могут вновь прийти на личный прием в региональный миндортранс

документ, удостоверяющий личность заявителя;
заявление установленного образца (размещено здесь);
заверенные копии ПТС или свидетельства о регистрации;
документы на груз;
заверенная схема автопоезда с указанием весовых и габаритных параметров;
информационное письмо с указанием необходимости перевозки и способа крепления груза;
платежное поручение с оплатой государственной пошлины.
По данному вопросу обращайтесь в отдел сохранности автомобильных дорог: 8 (351) 237-82-54.Для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси необходимо предоставить следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
свидетельства о регистрации транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
договоры лизинга или договоры аренды транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
По данному вопросу обращайтесь в отдел подготовки разрешительной документации: 8 (351) 731-63-26.Часы работы миндортранса Челябинской области: пн-чт, 8:30 — 12:00 и 12:45 — 17:30; пт, 8:30 — 12:00 и 12:45 — 16:15.Также возобновляется очный прием обращений граждан. Оставить обращение или оформить жалобу на работу подрядных организаций можно в миндортрансе по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 77, каб. 104. Записаться на личный прием к представителям руководства можно по телефону: 8(351)261-44-11.Прием граждан осуществляется только при условии соблюдения санитарных норм (посетителю необходимо иметь маску и перчатки). При наличии признаков заболевания следует воздержаться от посещения публичных мест и обратиться к врачу.