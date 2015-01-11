Обсудить вопросы молодежной политики теперь можно лично

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области сообщает о возобновлении приема граждан ресурсоснабжающими и иными организациями, работающими в сфере ЖКХ. С графиками приемов организаций (СНКО – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», ООО «Уралэнергосбыт», АО «Челябоблкоммунэнерго», АО «Челябкоммунэнерго», ООО «НОВАТЭК - Челябинск», Филиал «Челябэнерго», АО «Газпром газораспределение Челябинск», АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск», МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, МП трест «ВОДОКАНАЛ» МО г. Магнитогорск, ОАО «Миассводоканал») можно ознакомиться в прикрепленном файле. Подробнее
Губернатор Алексей Текслер сообщил о снятии ряда коронавирусных ограничений на Южном Урале, в том числе на предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. В связи с этим Главное управление молодежной политики Челябинской области возобновляет личный прием граждан руководителями ведомства. В 2020 году большая часть такого общения была проведена в онлайн-формате. «Главное управление молодежной политики тесно работает с молодежными организациями. В пандемию общение было по максимуму переведено в онлайн. Мы открыты к диалогу, поэтому к нам всегда можно прийти и получить совет, поддержку идеи или проекта или рассказать о волнующих проблемах в сфере молодежной политики», – комментирует начальник Главного управления Светлана Калимуллина.График личных приемов размещен по ссылке. Записаться или оставить письменное обращение можно через адрес электронной почты gump74@bk.ru или в группе Главного управления в социальной сети Вконтакте.Адрес: г. Челябинск, Революции площадь, дом 4, 4 этаж.При себе гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и средства индивидуальной защиты (маску, перчатки).Основной задачей Главного управления является реализация единой государственной молодежной политики на территории Челябинской области. Подробнее о функционале ведомства можно узнать по ссылке. Подробнее
В ближайший четверг, 4 февраля 2021 года, в Кадастровой палате по Челябинской области состоится горячая линия по вопросам получения электронной подписи на базе Удостоверяющего центра Кадастровой палаты. В настоящее время использование электронных документов пользуется заслуженной популярностью. Плюсы очевидны – удобство, скорость и доступность получения услуг online. Но для того, чтобы электронный документ приобрел юридическую силу, понадобится электронная подпись. Выдачей сертификатов электронной подписи занимаются специальные аккредитованные центры, один из которых – Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты.На горячей линии все желающие смогут узнать подробности о порядке получения электронной подписи на базе Удостоверяющего центра ведомства. Заместитель начальника отдела информационных технологий, ведущий эксперт по защите информации региональной Кадастровой палаты Дмитрий Чекмасов расскажет о том, как и в какие сроки можно оформить сертификат электронной подписи, какие документы для этого понадобятся, а также о том, в каких ведомствах возможно использование электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром Кадастровой палаты.Звонить можно 4 февраля, с 10.00 до 12.00, по телефону: 8 (351) 728-75-00 (доб. номер – 2250). Подробнее
Губернатор Алексей Текслер сообщил о снятии ряда коронавирусных ограничений на Южном Урале, в том числе на предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. В связи с этим Главное управление молодежной политики Челябинской области возобновляет личный прием граждан руководителями ведомства. В 2020 году большая часть такого общения была проведена в онлайн-формате.«Главное управление молодежной политики тесно работает с молодежными организациями. В пандемию общение было по максимуму переведено в онлайн. Мы открыты к диалогу, поэтому к нам всегда можно прийти и получить совет, поддержку идеи или проекта или рассказать о волнующих проблемах в сфере молодежной политики», – комментирует начальник Главного управления Светлана Калимуллина.График личных приемов размещен по ссылке. Записаться или оставить письменное обращение можно через адрес электронной почты gump74@bk.ru или в группе Главного управления в социальной сети Вконтакте.Адрес: г. Челябинск, Революции площадь, дом 4, 4 этаж.При себе гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и средства индивидуальной защиты (маску, перчатки).Основной задачей Главного управления является реализация единой государственной молодежной политики на территории Челябинской области. Подробнее о функционале ведомства можно узнать по ссылке.