2021-02-03YEKT13:00:00 | Губерния Нацпроект «Демография»: в январе 2021 года областной материнский капитал получили 100 южноуральских семей Источник: пресс-служба Правительства Челябинской области









В рамках нацпроекта «Демография» на финансирование выплат областного материнского капитала в январе 2021 года направлено порядка 10 миллионов рублей. Всего в 2021 году на эти цели в региональной казне предусмотрено 230 миллионов рублей для 2 тысяч семей.В январе 2021 года областной материнский капитал, размер которого составляет 104 тысячи рублей, получили сто семей. Всего на эти цели из областного бюджета направлено порядка 10 миллионов рублей.«Областной материнский капитал дает нам возможность помочь многодетным семьям в их конкретной жизненной ситуации, – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина. – Кому-то нужны деньги на строительство дома, кому-то необходимо помочь с газификацией, есть семьи, которые нуждаются в покупке дачи. Поэтому в прошлом году неоднократно вносились изменения в законодательство, которые позволили расширить направления расходования средств и к каждой семье подходить с учетом индивидуальных потребностей».Областной материнский капитал полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход на каждого из членов семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов. Чаще всего южноуральцы направляют средства на погашение ипотеки, второе популярное направление – это медицинские услуги, на третьем месте – строительство, реконструкция жилых домов. Среди единичных случаев – покупка садов и устройство бытовых колодцев и скважин.Одна из тех, кто погасила часть ипотечного кредита с помощью материнского капитала, Анна Чудинова из Челябинска. В 2019 году в семье Анны произошло счастливое событие – родился третий малыш. Чудиновы решили улучшить жилищные условия и приобрели квартиру: «Мы купили жилье в Курчатовском районе на вторичном рынке. Теперь у нас просторно, детям есть где играть, у каждого своя комната. Областной материнский капитал оформила в управлении социальной защиты Курчатовского района, денег ждали примерно три месяца».Евгения Аникеева из Копейска решила на средства областного материнского капитала приобрести сад. В 2019 году в семье Аникеевых родился шестой ребенок. «У нас большая дружная семья. Хотим, чтобы дети наши кушали домашние продукты со своего огорода. Огурчики, помидорчики, соленья, варенья будем заготавливать. Все лучше, чем в магазине покупать. Свое намного полезнее. Долго думали, куда потратить деньги, и очень хорошо, что появилась такая возможность купить сад. Теперь у нас есть свои шесть соток», – рассказала многодетная мама Евгения Аникеева. Добавим, выплата областного материнского капитала – одyа из мер социальной поддержки семей, предусмотренная региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального «Демография». Кроме областного материнского капитала, в регпроект входят следующие направления:единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата на первого ребенка, а также третьего и последующих детей и проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения.СправочноОсновные направления расходования средств областного материнского капитала:1) получение образования ребенком (детьми);2) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору или договору займа, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией;3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;4) строительство, реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда;5) подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства к сети газораспределения, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения объекта индивидуального жилищного строительства;6) приобретение садовых или огородных земельных участков, а также садовых домов;7) оплата медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку (детям), в случае необходимости получения им (ими) медицинской помощи. Источник: пресс-служба Правительства Челябинской областиВ рамках нацпроекта «Демография» на финансирование выплат областного материнского капитала в январе 2021 года направлено порядка 10 миллионов рублей. Всего в 2021 году на эти цели в региональной казне предусмотрено 230 миллионов рублей для 2 тысяч семей.В январе 2021 года областной материнский капитал, размер которого составляет 104 тысячи рублей, получили сто семей. Всего на эти цели из областного бюджета направлено порядка 10 миллионов рублей.«Областной материнский капитал дает нам возможность помочь многодетным семьям в их конкретной жизненной ситуации, – прокомментировала министр социальных отношений. – Кому-то нужны деньги на строительство дома, кому-то необходимо помочь с газификацией, есть семьи, которые нуждаются в покупке дачи. Поэтому в прошлом году неоднократно вносились изменения в законодательство, которые позволили расширить направления расходования средств и к каждой семье подходить с учетом индивидуальных потребностей».Областной материнский капитал полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход на каждого из членов семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов. Чаще всего южноуральцы направляют средства на погашение ипотеки, второе популярное направление – это медицинские услуги, на третьем месте – строительство, реконструкция жилых домов. Среди единичных случаев – покупка садов и устройство бытовых колодцев и скважин.Одна из тех, кто погасила часть ипотечного кредита с помощью материнского капитала,из Челябинска. В 2019 году в семье Анны произошло счастливое событие – родился третий малыш. Чудиновы решили улучшить жилищные условия и приобрели квартиру: «Мы купили жилье в Курчатовском районе на вторичном рынке. Теперь у нас просторно, детям есть где играть, у каждого своя комната. Областной материнский капитал оформила в управлении социальной защиты Курчатовского района, денег ждали примерно три месяца».из Копейска решила на средства областного материнского капитала приобрести сад. В 2019 году в семье Аникеевых родился шестой ребенок. «У нас большая дружная семья. Хотим, чтобы дети наши кушали домашние продукты со своего огорода. Огурчики, помидорчики, соленья, варенья будем заготавливать. Все лучше, чем в магазине покупать. Свое намного полезнее. Долго думали, куда потратить деньги, и очень хорошо, что появилась такая возможность купить сад. Теперь у нас есть свои шесть соток», – рассказала многодетная мамаДобавим, выплата областного материнского капитала – одyа из мер социальной поддержки семей, предусмотренная региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального «Демография». Кроме областного материнского капитала, в регпроект входят следующие направления:единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата на первого ребенка, а также третьего и последующих детей и проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения.СправочноОсновные направления расходования средств областного материнского капитала:1) получение образования ребенком (детьми);2) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору или договору займа, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией;3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;4) строительство, реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда;5) подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства к сети газораспределения, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения объекта индивидуального жилищного строительства;6) приобретение садовых или огородных земельных участков, а также садовых домов;7) оплата медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку (детям), в случае необходимости получения им (ими) медицинской помощи. AzAzA 2021-02-03YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Нацпроект «Демография»: финансовую поддержку получают свыше 60 тысяч южноур ...

Нацпроект «Демография»: многодетные семьи проводят газ в свои дома с помощь ...

Нацпроект «Демография»: региональный маткапитал можно потратить по новым на ...

Нацпроект «Демография»: в 2020 году финансовая поддержка южноуральских семе ...

Нацпроект «Демография»: южноуральские семьи могут направлять областной мате ... {comments_news}