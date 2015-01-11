2 февраля в ледовом городке на проспекте К. Маркса демонтировали большую горку в связи с неустойчивыми температурными показателями и уменьшающейся толщиной льда на пруду.

Во второй половине дня деревянные элементы горки были разобраны и вывезены с территории городка.

В ближайшее время также будут демонтированы ледяные скульптуры, которые разрушаются из-за капризов погоды и становятся небезопасными для посетителей.

Новогоднюю ель планируется передать в Детский эколого-биологический центр, где хвойные деревья с удовольствием едят травоядные животные.

Фото сделано 2.02.2021 в 13 ч.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45786/