Начался отбор участников на первый поток образовательного интенсива от «Лаборатории медиа»

Принять участие в обучении может любой студент, представитель медиацентра, начинающий специалист сферы медиа, блогер и контент-мейкер от 18 до 35 лет. Образовательную программу, питание и проживание на очном этапе оплачивают организаторы, сообщает Молодежный ресурсный центр.Для участия необходимо подать заявку, выбрав одно из четырех направлений, пройти онлайн-курс от практиков медиаиндустрии. Молодежь сможет обучиться монтажу YouTube-шоу, писать лонгриды, делать инфоролики и подкасты. По итогам прохождения курса 200 участников поедут на очный этап в Москву.«Мало того, что попробовала себя сразу в четырех направлениях, побывала в кадре, чуток прокачала организаторские скиллы, так еще и познакомилась с ребятами со всей России», – комментирует участница прошлого года Дина Джумашева.Пятьсот счастливчиков уже проходят онлайн-курс Международной ассоциации студенческого телевидения и «Лаборатории медиа». В феврале лучшие выпускники продолжат недельное обучение в Москве.Отметим, что организаторами образовательного интенсива является «Лаборатория медиа» и МАСТ.