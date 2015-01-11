2021-02-04YEKT07:00:00 | Губерния Южноуральский АПК справился с трудностями 2020 года и будет развиваться Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









На селекторном совещании в министерстве сельского хозяйства Челябинской области подвели итоги прошлого года и обсудили вопросы предоставления государственной поддержки предприятиям отрасли. Несмотря на сильнейшую засуху, южноуральский АПК отработал год стабильно и нацелен на дальнейшее развитие, сообщает минсельхоз.Как проинформировал глава минсельхоза Алексей Кобылин, объем производства продукции сельского хозяйства в Челябинской области в 2020 году составил 112,6 млрд рублей, что на 8% меньше уровня предыдущего года. На снижение показателя оказала влияние сильнейшая засуха. Однако собранного зерна — 1 миллион восемь тысяч тонн — оказалось достаточно для обеспечения потребности области в хлебопродуктах и в семенах на предстоящую посевную. Сбор овощей оказался больше, чем годом ранее, вопреки засухе: капусты, свеклы, моркови и других овощей открытого грунта было собрано 36 тысяч тонн, на 15,9% больше плана, до 40,2 тысяч тонн (на 67,5%) выросло производство тепличных овощей. В 2020 году заложено 42 гектара садов интенсивного типа, в итоге общая площадь промышленных садов в области сейчас составляет 211 га.В животноводстве (все категории хозяйств) произведено 493 тысячи тонн мяса всех видов, 415 тысяч тонн молока, 1 миллиард 634,5 миллиона штук яиц. Отрасль работает стабильно, отметил министр, в сельхозорганизациях увеличено производство свинины на 8,7%, яиц — на 2,5%, молока — на 5,6%, годовая продуктивность в расчете на одну корову составила более 6 тонн молока, превысив результат предыдущего года на 8,7%. В Уральском федеральном округе Челябинская область занимает первое место по производству всех видов мяса, мяса птицы и яиц.В текущем году агропромышленный комплекс в состоянии справиться с трудностями, обусловленными последствиями засухи, подорожанием кормов, ветеринарных препаратов. В области стабильный спрос на продукцию животноводства, в особенности на молочную продукцию. Поэтому ряд предприятий в 2021 году продолжат инвестирование в производство.«Активно инвестируют в расширение производственной деятельности группа компаний «Росмол», СПК «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева, ООО «Подовинновское молоко», ООО «Уральская молочная компания», К(Ф)Х Карсакбаева. Поэтому, думаю, есть предпосылки, чтобы преодолеть все сложности и продолжить системную работу в молочном и в мясном направлении, — пояснил Алексей Кобылин. — С 2017 года, когда была введена система льготного кредитования, по 2020 год аграрии Челябинской области инвестировали почти 20 миллиардов рублей. В том числе более миллиарда рублей вложено в модернизацию молочного животноводства и производство молочных продуктов». Экспорт продукции АПК вырос к 2019 году на 15% в стоимостном выражении, на 8,3% — в натуральном. Поставки продовольствия за границу составили 185 тысяч тонн на сумму почти 157 миллионов долларов США. По объемам агроэкспорта область лидирует в УрФО. Наибольшие инвестиции в экспортную и производственную деятельность направляют ООО «Ресурс», АО «Макфа», Объединение «Союзпищепром», АО «Первый хлебокомбинат», КХП «Злак», ООО «Магнитогорский хлебокомбинат», компании «Ситно», «Равис», «Уральские кондитеры». В регионе растет рынок переработки твердого зерна, подсолнечника, овса, гречихи, фуражных культур. Цены на эти культуры выше, чем в прошлые годы.Как сообщил министр, государственная поддержка сельскохозяйственного производства в 2020 году была профинансирована почти на два миллиарда рублей, на комплексное развитие сельских территорий было направлено 711,4 миллиона рублей.В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства выплачены субсидии по 33 направлениям государственной поддержки. По программе комплексного развития сельских территорий в 2020 году реализовано четыре комплексных проекта в четырех районах, в рамках которых проведены капитальные ремонты сельских школ, Домов культуры и творчества, строительство спортивных объектов, жилищные выплаты получили 67 сельских семей, построено более 20 км автодорог, 50 км газораспределительных сетей в 6 муниципальных образованиях, 1122 семьи получили льготную ипотеку на сумму 1 млрд 991 млн рублей и одобрено еще 449 кредитов на 850 млн руб.В 2021 году изменяются правила выплаты субсидий из федерального бюджета на развитие АПК на условиях софинансирования из регионального бюджета. Теперь соглашение с получателем субсидии будет заключаться с использованием электронной цифровой подписи в системе «Электронный бюджет». Для этого в течение февраля текущего года все потенциальные получатели государственной поддержки регистрируются в системе с помощью минсельхоза Челябинской области. Еще одно новшество, которое в конце 2020 года было использовано при выплате субсидий в связи с засухой, — отбор получателей господдержки. В 2021 году все без исключения субсидии будут выплачиваться по результатам отбора, уточнил Алексей Кобылин. Гранты на развитие малых форм хозяйствования выплачиваются по результатам конкурсного отбора, субсидии на возмещение затрат — по запросу предложений от потенциальных получателей.Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса региона на условиях софинансирования из федерального бюджета в 2021 году составит 1 млрд 682 млн рублей. В первом квартале текущего года запланирован прием документов на отбор получателей субсидий по пяти направлениям стимулирования развития приоритетных подотраслей АПК малых форм хозяйствования: финансовое обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых культур, масличных культур, овощей открытого грунта, производства молока и специализированного мясного скотоводства. Начало этих выплат планируется в марте — начале апреля. Отбор получателей компенсирующих субсидий будет проведен по шести направлениям: погектарные субсидии на проведение агротехнологических работ по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур, овощей открытого грунта, картофеля, а также возмещение части затрат на производство молока, на племенное маточное поголовье КРС и на развитие мясного животноводства. Выплаты планируется осуществить в апреле.«Уверен, что выплата этих субсидий позволит сельхозтоваропроизводителям качественно подготовиться и провести посевную компанию весной текущего года», — подытожил министр. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиНа селекторном совещании в министерстве сельского хозяйства Челябинской области подвели итоги прошлого года и обсудили вопросы предоставления государственной поддержки предприятиям отрасли. Несмотря на сильнейшую засуху, южноуральский АПК отработал год стабильно и нацелен на дальнейшее развитие, сообщает минсельхоз.Как проинформировал глава минсельхоза, объем производства продукции сельского хозяйства в Челябинской области в 2020 году составил 112,6 млрд рублей, что на 8% меньше уровня предыдущего года. На снижение показателя оказала влияние сильнейшая засуха. Однако собранного зерна — 1 миллион восемь тысяч тонн — оказалось достаточно для обеспечения потребности области в хлебопродуктах и в семенах на предстоящую посевную. Сбор овощей оказался больше, чем годом ранее, вопреки засухе: капусты, свеклы, моркови и других овощей открытого грунта было собрано 36 тысяч тонн, на 15,9% больше плана, до 40,2 тысяч тонн (на 67,5%) выросло производство тепличных овощей. В 2020 году заложено 42 гектара садов интенсивного типа, в итоге общая площадь промышленных садов в области сейчас составляет 211 га.В животноводстве (все категории хозяйств) произведено 493 тысячи тонн мяса всех видов, 415 тысяч тонн молока, 1 миллиард 634,5 миллиона штук яиц. Отрасль работает стабильно, отметил министр, в сельхозорганизациях увеличено производство свинины на 8,7%, яиц — на 2,5%, молока — на 5,6%, годовая продуктивность в расчете на одну корову составила более 6 тонн молока, превысив результат предыдущего года на 8,7%. В Уральском федеральном округе Челябинская область занимает первое место по производству всех видов мяса, мяса птицы и яиц.В текущем году агропромышленный комплекс в состоянии справиться с трудностями, обусловленными последствиями засухи, подорожанием кормов, ветеринарных препаратов. В области стабильный спрос на продукцию животноводства, в особенности на молочную продукцию. Поэтому ряд предприятий в 2021 году продолжат инвестирование в производство.«Активно инвестируют в расширение производственной деятельности группа компаний «Росмол», СПК «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева, ООО «Подовинновское молоко», ООО «Уральская молочная компания», К(Ф)Х Карсакбаева. Поэтому, думаю, есть предпосылки, чтобы преодолеть все сложности и продолжить системную работу в молочном и в мясном направлении, — пояснил Алексей Кобылин. — С 2017 года, когда была введена система льготного кредитования, по 2020 год аграрии Челябинской области инвестировали почти 20 миллиардов рублей. В том числе более миллиарда рублей вложено в модернизацию молочного животноводства и производство молочных продуктов». Экспорт продукции АПК вырос к 2019 году на 15% в стоимостном выражении, на 8,3% — в натуральном. Поставки продовольствия за границу составили 185 тысяч тонн на сумму почти 157 миллионов долларов США. По объемам агроэкспорта область лидирует в УрФО. Наибольшие инвестиции в экспортную и производственную деятельность направляют ООО «Ресурс», АО «Макфа», Объединение «Союзпищепром», АО «Первый хлебокомбинат», КХП «Злак», ООО «Магнитогорский хлебокомбинат», компании «Ситно», «Равис», «Уральские кондитеры». В регионе растет рынок переработки твердого зерна, подсолнечника, овса, гречихи, фуражных культур. Цены на эти культуры выше, чем в прошлые годы.Как сообщил министр, государственная поддержка сельскохозяйственного производства в 2020 году была профинансирована почти на два миллиарда рублей, на комплексное развитие сельских территорий было направлено 711,4 миллиона рублей.В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства выплачены субсидии по 33 направлениям государственной поддержки. По программе комплексного развития сельских территорий в 2020 году реализовано четыре комплексных проекта в четырех районах, в рамках которых проведены капитальные ремонты сельских школ, Домов культуры и творчества, строительство спортивных объектов, жилищные выплаты получили 67 сельских семей, построено более 20 км автодорог, 50 км газораспределительных сетей в 6 муниципальных образованиях, 1122 семьи получили льготную ипотеку на сумму 1 млрд 991 млн рублей и одобрено еще 449 кредитов на 850 млн руб.В 2021 году изменяются правила выплаты субсидий из федерального бюджета на развитие АПК на условиях софинансирования из регионального бюджета. Теперь соглашение с получателем субсидии будет заключаться с использованием электронной цифровой подписи в системе «Электронный бюджет». Для этого в течение февраля текущего года все потенциальные получатели государственной поддержки регистрируются в системе с помощью минсельхоза Челябинской области. Еще одно новшество, которое в конце 2020 года было использовано при выплате субсидий в связи с засухой, — отбор получателей господдержки. В 2021 году все без исключения субсидии будут выплачиваться по результатам отбора, уточнил Алексей Кобылин. Гранты на развитие малых форм хозяйствования выплачиваются по результатам конкурсного отбора, субсидии на возмещение затрат — по запросу предложений от потенциальных получателей.Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса региона на условиях софинансирования из федерального бюджета в 2021 году составит 1 млрд 682 млн рублей. В первом квартале текущего года запланирован прием документов на отбор получателей субсидий по пяти направлениям стимулирования развития приоритетных подотраслей АПК малых форм хозяйствования: финансовое обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых культур, масличных культур, овощей открытого грунта, производства молока и специализированного мясного скотоводства. Начало этих выплат планируется в марте — начале апреля. Отбор получателей компенсирующих субсидий будет проведен по шести направлениям: погектарные субсидии на проведение агротехнологических работ по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур, овощей открытого грунта, картофеля, а также возмещение части затрат на производство молока, на племенное маточное поголовье КРС и на развитие мясного животноводства. Выплаты планируется осуществить в апреле.«Уверен, что выплата этих субсидий позволит сельхозтоваропроизводителям качественно подготовиться и провести посевную компанию весной текущего года», — подытожил министр. AzAzA 2021-02-04YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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