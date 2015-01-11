Владимир Якушев: «В ЗАТО должно быть все необходимое для качественного проживания людей»

Отвечая на вопрос журналистов региональных СМИ, полпред пояснил, что ранее не был знаком с подобными территориями, которых достаточно много как в Челябинской, так в и Свердловской областях. Поэтому на этапе формирования программы визита он запланировал рабочую поездку в ЗАТО Озерск:
– Для меня было принципиально важно понять, как строится взаимодействие между Росатомом, округом и регионом. Сегодня мы посмотрели и достаточно подробно обсудили работу одного из подразделений ГК «Росатом» - производственного объединения «Маяк», который является экономической основой существования муниципального образования. Также мы обсудили вопросы, которые сегодня актуальны для муниципалитета.
Владимир Якушев отметил, что знакомство с насосно-фильтровальной станцией также было для него очень важным. Во-первых, модернизация НФС осуществляется в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Чистая вода», во-вторых, этот проект он курировал ещё на посту министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
– Я считаю, что грамотно отработали и регион, и муниципалитет, и самое главное в итоге граждане получат качественную воду, – подчеркнул Владимир Якушев.
Полпред отметил, что в ходе рабочей поездки удалось достаточно предметно обсудить планы по развитию в будущем:
– Очень важно, чтобы Росатом, муниципальное образование и регион совместно двигались вперёд для того, чтобы в подобных закрытых территориальных образованиях создавались все необходимые условия для качественного проживания жителей.
В рамках рабочей поездки Владимир Якушев и Алексей Текслер также ознакомились с тем, как внедряются в городской поликлинике № 1 бережливые технологии. В настоящее время к ней прикреплено более 50 тысяч человек. С 2017 года проект «Бережливая поликлиника» совместно реализуют Министерство здравоохранения и ГК «Росатом». Он должен привести к сокращению избыточной «бумажной» работы врачей, освободить время для работы с пациентами, а также создать более комфортные условия для посетителей и сотрудников. Кроме того, удалось оптимизировать процессы, связанные с организационной работой медучреждения. В частности, в разы сократилось время ожидания талона на приём к врачу.
Подводя итог двухдневной работы в Челябинской области, Владимир Якушев дал высокую оценку работе региональных властей:
– На мой взгляд достаточно много внимания уделяется работе с бизнесом, совместным и очень важным для граждан социальным проектам, огромная работа проведена по экологическому направлению, в этой работе мы и в дальнейшем будем всячески помогать и региональным, и муниципальным властям, чтобы всё задуманное у них получалось.
Период сейчас непростой, очень важно, не забывая про ковидную историю, как можно больше внимания уделять экономике, поддержать малый бизнес, и те предприятия, которые в 2020 году чувствовали себя некомфортно. В целом я удовлетворён поездкой и увиденным. Считаю, что в Челябинской области общий тренд на работу совершенно правильный.
Губернатор Алексей Текслер в свою очередь выразил уверенность в том, что уже к концу этого года будет завершено строительство ледовой арены «Ледовая академия «Высота»:
– У меня нет никаких сомнений, что озерские ребятишки будут там кататься. Я уверен, что мы своевременно реализуем этот совместный проект региона и ЧТПЗ. Кроме того, в настоящее время свой тренировочный каток строит и «Маяк». Таким образом, в Озерске должны появиться два ледовых объекта. Это положительный пример социально ориентированного взаимодействия бизнеса и градообразующего предприятия.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа