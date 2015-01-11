Мошенники, замаскировались под ЦБ РФ и предлагают «коронавирусные» выплаты

Мошенники замаскировались под Центробанк России и предлагают получить якобы положенные «коронавирусные» выплаты – информация с символикой Центробанка распространяется под видом рекламы в соцсетях.

Как выяснили корреспонденты РИА Новости, сайт, на который ведет ссылка, является мошенническим и регулятор уже принимает меры для его блокировки.

«При переходе на сайт объявления открывается приказ от 20 января текущего года за подписью "заместителя начальника Туллина Д.В.". Лжедокумент гласит о "единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации"», – пишет агентство.

Далее подделка гласит: «Социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019», – и обещает выплату в размере 1-5 тыс. рублей на каждого члена семьи в зависимости «от потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов». Для получения денег злоумышленники предлагают ввести данные карты, в том числе CVC-код.

В пресс-службе Банка России заявили, что не выплачивают деньги гражданам.

https://dostup1.ru/finance/Moshenniki-zamaskirovalis-pod-TsB-RF-i-predlagayut-koronavirusnye-vyplaty_133938.html