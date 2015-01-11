Дом дружбы народов приглашает южноуральцев на «Восточные игры»

В России могут ввести новую выплату для беременных женщин. По словам депутатов Госдумы, разрабатывающих соответствующий законопроект, такая мера поможет женщинам пережить сложный период и улучшит демографические показатели Подробнее
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Представители крупнейшего в ЕАЭС интернет-магазина Wildberries совместно с экономическим блоком правительства области подбирают наиболее перспективную на Южном Урале площадку для реализации инвестпроекта по строительству логистического центра.
В Челябинске 27 февраля пройдет III Областной турнир по игре в нарды «Восточные игры». Участниками состязаний станут представители национально-культурных объединений Южного Урала. Организатором выступает Дом дружбы народов Челябинской области совместно с рядом общественных организаций и при поддержке министерства культуры региона.Нарды — одна из самых древних настольных логических игр. Ее история насчитывает более пяти тысяч лет. Наряду с шахматами, нарды завоевали популярность у миллионов людей, а в древние времена они имели еще и сакральное значение. Сегодня это не только домашняя настольная игра, но и профессиональный спорт: по нардам проводятся различные турниры, в том числе на мировом уровне. Областные соревнования направлены на популяризацию нардов и повышение мастерства любителей игры.В «Восточных играх» могут принять участие команды из трех человек, которые будут бороться за главный приз - Кубок Гран-при - и подарочные наборы для игры в нарды. И, конечно, будет определен победитель в личном первенстве. Заявить команду на участие в турнире можно до 22 февраля 2021 года. Турнир будет проведен с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба ДДН Челябинской области.