В Челябинской области прорабатывают новые способы поддержки промышленных кластеров

Для укрепления промышленной отрасли в Челябинской области активно реализуется кластерная политика, направленная на выстраивание производственно-кооперационных цепочек между предприятиями региона. Губернатор Алексей Текслер поручил курирующим её региональным Минпрому и Фонду развития промышленности для стимулирования создания и развития таких цепочек определить приоритетные направления взаимодействия правительства области с участниками промышленных кластеров. На сегодняшнем совещании все заинтересованные стороны обсудили уже существующие в этой сфере меры господдержки и возможность появления на региональном уровне новых востребованных бизнесом инструментов.«Прошлый год мы завершили выдачей грантов на общую сумму 80 млн рублей восьми предприятиям-участникам промкластеров Челябинской области. Эта финансовая помощь призвана возместить им часть затрат на приобретение оборудования. В этом году поддержка кластеров из средств областного бюджета будет не только сохранена, но, возможно, даже расширена. В ближайшем будущем возобновится финансирование господдержки по постановлению Правительства РФ № 41 о предоставлении из федерального бюджета субсидий участникам промкластеров на возмещение части затрат на производство импортозамещающей промышленной продукции. Эта инициатива губернатора Алексея Текслера и министерства промышленности Челябинской области была полностью поддержана федералами. Сейчас мы ждём окончательную редакцию документа», - сообщает директор регионального ФРП Сергей Казаков.Челябинская область занимает второе место в рейтинге лучших регионов страны по развитию промышленных кластеров. На данный момент в регионе их семь. Четыре уже зарегистрированы в соответствующих реестрах Минпромторга РФ и областного Минпрома, документы остальных находятся на рассмотрении. Представители практически всех кластеров откликнулись на предложение Фонда вместе обсудить насущные вопросы совершенствования нормативной правовой базы в сфере кластерной политики.«Семь кластеров, действующих в десяти муниципалитетах области, - это 74 предприятия, 12 тысяч рабочих мест и выпуск продукции на 20 млрд рублей ежегодно.Их поддержка на уровне региона осуществляется, прежде всего, за счёт налоговых льгот и преференций. Это, в первую очередь, субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей и инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Он позволяет вернуть 90% средств, затраченных на покупку оборудования, модернизацию и реконструкцию производства. Наш опыт показывает, что это самые востребованные и действенные меры господдержки», - отмечает начальник управления промышленности и новых технологий областного Минпрома Дмитрий Лысенко.Кроме того, специально для поддержки кластерных проектов региональный ФРП разработал и запустил собственную уникальную программу льготного финансирования «Кластеры», пока не имеющую аналогов в России. По ней предприятие может взять заём от 5 до 30 млн рублей по ставке от 1% годовых на срок до пяти лет, причём погашение основного долга осуществляется в последние два года. Глава регионального Минпрома Павел Рыжий рассказал об этой практике на Координационном совете Минпромторга России, и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал распространить опыт челябинского Фонда на другие регионы.Сейчас по линии ФРП также разрабатывается новая программа, направленная на развитие цифровизации и автоматизации. Ставка льготного займа по ней может быть снижена вплоть до 0,1%.Представители промышленных кластеров высказали свои пожелания относительно существующих и желаемых мер господдержки. В частности, обсудили возможность дублирования ряда положений 41-го постановления на региональном уровне с расширением перечня затрат, подлежащих возмещению из областного бюджета. Большой интерес участников встречи вызвала актуализация мер поддержки предприятий, выпускающих экспортноориентированную продукцию, и субсидий на приобретение оборудования и проведение НИОКР.«Для промкластеров сегодняшнее собрание - прекрасная возможность быть услышанными органами власти, не только задать крайне животрепещущие вопросы, но и тут же напрямую получить на них конкретные ответы. Наш кластер специальной экипировки объединяет, в основном, предприятия лёгкой промышленности, которые особенно нуждаются в государственной поддержке, в том числе, и региональной. Очень ценно, что высказанные нами предложения Минпром сразу признал важными и пообещал вынести на рассмотрение Заксобрания. Когда происходит такое двустороннее движение навстречу друг другу, результат всегда выше», - говорит директор АНО «Спецкластер» Елена Коваленко.По итогам совещания будет составлен список актуальных кластерных инициатив, которые возьмут в проработку Минпром и ФРП Челябинской области. Это будет содействовать привлечению дополнительных инвестиций в промышленность региона.