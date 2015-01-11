2021-02-05YEKT16:00:00 | Губерния В Челябинской области прорабатывают новые способы поддержки промышленных кластеров Источник: ФРП Челябинской облатси









Для укрепления промышленной отрасли в Челябинской области активно реализуется кластерная политика, направленная на выстраивание производственно-кооперационных цепочек между предприятиями региона. Губернатор Алексей Текслер поручил курирующим её региональным Минпрому и Фонду развития промышленности для стимулирования создания и развития таких цепочек определить приоритетные направления взаимодействия правительства области с участниками промышленных кластеров. На сегодняшнем совещании все заинтересованные стороны обсудили уже существующие в этой сфере меры господдержки и возможность появления на региональном уровне новых востребованных бизнесом инструментов.«Прошлый год мы завершили выдачей грантов на общую сумму 80 млн рублей восьми предприятиям-участникам промкластеров Челябинской области. Эта финансовая помощь призвана возместить им часть затрат на приобретение оборудования. В этом году поддержка кластеров из средств областного бюджета будет не только сохранена, но, возможно, даже расширена. В ближайшем будущем возобновится финансирование господдержки по Сергей Казаков.Челябинская область занимает второе место в рейтинге лучших регионов страны по развитию промышленных кластеров. На данный момент в регионе их семь. Четыре уже зарегистрированы в соответствующих реестрах Минпромторга РФ и областного Минпрома, документы остальных находятся на рассмотрении. Представители практически всех кластеров откликнулись на предложение Фонда вместе обсудить насущные вопросы совершенствования нормативной правовой базы в сфере кластерной политики.«Семь кластеров, действующих в десяти муниципалитетах области, - это 74 предприятия, 12 тысяч рабочих мест и выпуск продукции на 20 млрд рублей ежегодно.Их поддержка на уровне региона осуществляется, прежде всего, за счёт налоговых льгот и преференций. Это, в первую очередь, субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей и инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Он позволяет вернуть 90% средств, затраченных на покупку оборудования, модернизацию и реконструкцию производства. Наш опыт показывает, что это самые востребованные и действенные меры господдержки», - отмечает начальник управления промышленности и новых технологий областного Минпрома Дмитрий Лысенко.Кроме того, специально для поддержки кластерных проектов региональный ФРП разработал и запустил собственную , пока не имеющую аналогов в России. По ней предприятие может взять заём от 5 до 30 млн рублей по ставке от 1% годовых на срок до пяти лет, причём погашение основного долга осуществляется в последние два года. Глава регионального Минпрома Павел Рыжий рассказал об этой практике на Координационном совете Минпромторга России, и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал распространить опыт челябинского Фонда на другие регионы.Сейчас по линии ФРП также разрабатывается новая программа, направленная на развитие цифровизации и автоматизации. Ставка льготного займа по ней может быть снижена вплоть до 0,1%.Представители промышленных кластеров высказали свои пожелания относительно существующих и желаемых мер господдержки. В частности, обсудили возможность дублирования ряда положений 41-го постановления на региональном уровне с расширением перечня затрат, подлежащих возмещению из областного бюджета. Большой интерес участников встречи вызвала актуализация мер поддержки предприятий, выпускающих экспортноориентированную продукцию, и субсидий на приобретение оборудования и проведение НИОКР.«Для промкластеров сегодняшнее собрание - прекрасная возможность быть услышанными органами власти, не только задать крайне животрепещущие вопросы, но и тут же напрямую получить на них конкретные ответы. Наш кластер специальной экипировки объединяет, в основном, предприятия лёгкой промышленности, которые особенно нуждаются в государственной поддержке, в том числе, и региональной. Очень ценно, что высказанные нами предложения Минпром сразу признал важными и пообещал вынести на рассмотрение Заксобрания. Когда происходит такое двустороннее движение навстречу друг другу, результат всегда выше», - говорит директор АНО «Спецкластер» Елена Коваленко.По итогам совещания будет составлен список актуальных кластерных инициатив, которые возьмут в проработку Минпром и ФРП Челябинской области. Это будет содействовать привлечению дополнительных инвестиций в промышленность региона. Источник: ФРП Челябинской облатсиДля укрепления промышленной отрасли в Челябинской области активно реализуется кластерная политика, направленная на выстраивание производственно-кооперационных цепочек между предприятиями региона. Губернатор Алексей Текслер поручил курирующим её региональным Минпрому и Фонду развития промышленности для стимулирования создания и развития таких цепочек определить приоритетные направления взаимодействия правительства области с участниками промышленных кластеров. На сегодняшнем совещании все заинтересованные стороны обсудили уже существующие в этой сфере меры господдержки и возможность появления на региональном уровне новых востребованных бизнесом инструментов.«Прошлый год мы завершили выдачей грантов на общую суммувосьми предприятиям-участникам промкластеров Челябинской области. Эта финансовая помощь призвана возместить им часть затрат на приобретение оборудования.В этом году поддержка кластеров из средств областного бюджета будет не только сохранена, но, возможно, даже расширена. В ближайшем будущем возобновится финансирование господдержки по постановлению Правительства РФ № 41 о предоставлении из федерального бюджета субсидий участникам промкластеров на возмещение части затрат на производство импортозамещающей промышленной продукции. Эта инициатива губернатора Алексея Текслера и министерства промышленности Челябинской области была полностью поддержана федералами. Сейчас мы ждём окончательную редакцию документа», - сообщает директор регионального ФРПЧелябинская область занимает второе место в рейтинге лучших регионов страны по развитию промышленных кластеров. На данный момент в регионе их семь. Четыре уже зарегистрированы в соответствующих реестрах Минпромторга РФ и областного Минпрома, документы остальных находятся на рассмотрении. Представители практически всех кластеров откликнулись на предложение Фонда вместе обсудить насущные вопросы совершенствования нормативной правовой базы в сфере кластерной политики.«Семь кластеров, действующих в десяти муниципалитетах области, - это 74 предприятия, 12 тысяч рабочих мест и выпуск продукции на 20 млрд рублей ежегодно.Их поддержка на уровне региона осуществляется, прежде всего, за счёт налоговых льгот и преференций. Это, в первую очередь, субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей и инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Он позволяет вернуть 90% средств, затраченных на покупку оборудования, модернизацию и реконструкцию производства. Наш опыт показывает, что это самые востребованные и действенные меры господдержки», - отмечает начальник управления промышленности и новых технологий областного Минпрома.Кроме того, специально для поддержки кластерных проектов уникальную программу льготного финансирования «Кластеры» , пока не имеющую аналогов в России. По ней предприятие может взять заёмпричём погашение основного долга осуществляется в последние два года. Глава регионального Минпромарассказал об этой практике на Координационном совете Минпромторга России, и министр промышленности и торговли РФрекомендовал распространить опыт челябинского Фонда на другие регионы.Сейчас по линии ФРП также разрабатывается новая программа, направленная на развитие цифровизации и автоматизации. Ставка льготного займа по ней может быть снижена вплоть до 0,1%.Представители промышленных кластеров высказали свои пожелания относительно существующих и желаемых мер господдержки. В частности, обсудили возможность дублирования ряда положений 41-го постановления на региональном уровне с расширением перечня затрат, подлежащих возмещению из областного бюджета. Большой интерес участников встречи вызвала актуализация мер поддержки предприятий, выпускающих экспортноориентированную продукцию, и субсидий на приобретение оборудования и проведение НИОКР.«Для промкластеров сегодняшнее собрание - прекрасная возможность быть услышанными органами власти, не только задать крайне животрепещущие вопросы, но и тут же напрямую получить на них конкретные ответы. Наш кластер специальной экипировки объединяет, в основном, предприятия лёгкой промышленности, которые особенно нуждаются в государственной поддержке, в том числе, и региональной. Очень ценно, что высказанные нами предложения Минпром сразу признал важными и пообещал вынести на рассмотрение Заксобрания. Когда происходит такое двустороннее движение навстречу друг другу, результат всегда выше», - говорит директор АНО «Спецкластер».По итогам совещания будет составлен список актуальных кластерных инициатив, которые возьмут в проработку Минпром и ФРП Челябинской области. Это будет содействовать привлечению дополнительных инвестиций в промышленность региона. AzAzA 2021-02-05YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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