Южноуральская молодежь сможет присоединиться к «Экопоколению» и получить современные гаджеты

С 6 февраля начинает работу проект «Экопоколение», участие в котором позволит больше узнать о проблемах экологии и путях их решения, а также научиться осознанному потреблению, сообщает Молодежный ресурсный центр.Первый образовательный вебинар «Экопоколения» состоится 6 февраля, с этого дня необходимо будет выполнять задания в приложении. С 8 по 12 февраля задания в приложении будут дополняться. За выполнение заданий будут начисляться и суммироваться баллы. Второй образовательный вебинар запланирован на 13 февраля, на нем расскажут о том, как выполнить офлайн-задания. Финал и подведение итогов проекта состоится 20 февраля.Победители, набравшие наибольшее количество баллов, получат в качестве призов ценные гаджеты (колонки, браслеты наушники). Также лучшим 10 участником достанется фирменная термокружка.Проект «Экопоколение» реализуется Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!» и Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь».