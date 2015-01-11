Какие экзамены нужно будет сдавать выпускникам в 2021 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала обновленные проекты расписания государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9 и 11 классов в 2021 году.

Проект расписания ГИА-11 предусматривает два периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ): основной (с 31 мая по 2 июля) и дополнительный (с 12 по 17 июля).

«Основной период проведения ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике – на 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – на 18 июня», – говорится в сообщении.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») традиционно пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. Резервные дни для сдачи ЕГЭ предусмотрены на 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день – 17 июля.

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11), который в 2021 году будут сдавать не только участники, традиционно пользующиеся правом сдачи экзаменов в этой форме, но и выпускники, не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая – по русскому языку и 28 мая – по математике, а также в резервные дни: 8 июня – по русскому языку и 10 июня – по математике.

Проектом расписания предусмотрены два дополнительных периода проведения ГВЭ-11: 13 июля и 17 июля – по русскому языку и математике, 3-17 сентября есть еще один дополнительный период, когда ГВЭ также смогут сдать участники, пропустившие их по уважительной причине ранее, и участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.

Проектом расписания ГИА-9 предусмотрены два периода проведения экзаменов: основной (24 мая-2 июля) и дополнительный (3-17 сентября). Основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в 2021 году пройдут только по двум обязательным предметам, русскому языку и математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору для девятиклассников в 2021 году проводиться не будут.

https://dostup1.ru/society/Kakie-ekzameny-nuzhno-budet-sdavat-vypusknikam-v-2021-godu_133989.html