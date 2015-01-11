Центр поддержки экспорта Челябинской области объявил конкурс на индивидуальные стенды

Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» проводит конкурсный отбор на участие в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами с индивидуальными стендами.Подать заявку на получение индивидуального стенда могут представители малого или среднего бизнеса, зарегистрированного на территории Челябинской области.«Мы надеемся, что в 2021 году бОльшая часть мероприятий вернется в формат офлайн. Несомненно, опыт 2020-го оказался очень полезен и многие оценили возможности онлайн взаимодействия, тем не менее ничто не заменит живого общения. Поэтому ждем заявки от предприятий, которые хотят в ближайшем будущем выйти на зарубежные рынки или расширить свою географию поставок товаров, услуг и технологий», — комментирует директор Центра поддержки экспорта Наталья Кондакова.Прием заявок открыт до 25 февраля 2021 года. Оставить заявку и скачать пакет документов можно на сайте exportchel.ru. Итоги конкурса будут подведены 1 марта.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на развитие экспорта и увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта.