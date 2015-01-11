2021-02-08YEKT10:00:00 | Губерния Участие в нацпроекте позволило резиденту «Малой Сосновки» нарастить объемы производства Источник: АО «Втор-Ком»









Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области для реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда», помогли челябинскому предприятию АО «Втор-Ком» с решением задачи повышения производительности для дальнейшего развития и расширения ассортимента. За три месяца работы экспертов на предприятии время протекания процесса на потоке-образце снизилось, а выработка на одного человека увеличилась.



«Пилотным участком мы выбрали линию по производству нетканых материалов ANDRITZ, доля которой в общем выпуске продукции составляет 30%. Оптимизация технологических параметров привела к увеличению скоростного режима линии и, соответственно, росту объемов производства. Знания и профессионализм экспертов РЦК, глубокое понимание ими сути производственных проблем помогли нашей команде не только выявить, но и решить их. Эффективнее выпуская продукцию, мы получаем возможность вкладываться в разработку новых экологичных материалов, превосходящих импортные аналоги. Это, безусловно, станет толчком в развитии всего рынка вторичной переработки», – рассказывает генеральный директор АО «Втор-Ком» Михаил Рузбин.Сейчас предприятие реализует крупный инвестиционный проект по двукратному увеличению мощностей. Он уже находится в стадии серийного производства, работают новые линии нетканых материалов. Завершающим его этапом стал запуск производственного комплекса по выпуску штапельных синтетических волокон в парке индустриальных инноваций «Малая Сосновка». Поэтому опыт повышения производительности труда и оптимизации технологических процессов особенно важен и необходим.За три месяца работы экспертов на предприятии время протекания процесса на потоке-образце снизилось на 24% (с 1 часа 34 минут до 1 часа 12 минут), а незавершенное производство – на 43,4% (с 30 т до 17 т), при этом выработка на одного человека увеличилась на 18% (с 2760 кг до 3260 кг).Активное участие во внедрении методов и инструментов бережливого производства на площадке АО «Втор-Ком» принимает рабочая группа из сотрудников самого предприятия. Цель экспертов – обучить их теоретическим программам «Внедрение изменений», «Картирование», «Системе 5С на производстве» и многим другим, дать практические навыки на тренинге «Фабрика процессов», чтобы затем они могли самостоятельно распространить культуру непрерывных улучшений на все участки. Полученные знания помогли составить список из 66 обнаруженных проблем. В числе ключевых - ложные срабатывания металл-детектора, простой линии из-за замота кромки и т.п.«Анализ производственных процессов показал, что на потоке-образце ручного труда больше, чем на любом другом участке, поэтому их автоматизация и улучшение работы каждого сотрудника одинаково важны. Полученный благодаря нацпроекту опыт помог нам понять, что часто решение лежит на поверхности, нужно просто разобраться, составить план действий и начать меняться. Например, замот полотна на нижних валах удалось устранить, уменьшив замасливание волокна и начав применять другие добавки. Это простое решение освободило 48 рабочих часов и сэкономило немалые средства», – делится опытом руководитель рабочей группы АО «Втор-Ком» Илья Кацай.Без дополнительных финансовых затрат удалось добиться и других серьезных результатов. В частности, увеличить общую эффективность оборудования до 79%, сократив неэффективные действия и время простоя линии. Рациональное размещение оборудования и инструментов в цехе, упорядоченная система хранения, грамотная организация рабочего пространства по системе 5С, внедрение стандартов автономного обслуживания техники и информационных центров улучшили условия труда сотрудников, сделав их безопаснее и эффективнее. И таких улучшений эксперты РЦК совместно с рабочей группой АО «Втор-Ком» внедрили множество. «Фонд давно и хорошо знаком с этой компанией. Лично мне всегда импонировало их стремление двигаться вперед, развиваться и расти. Мы плотно сотрудничали с ними в прошлом году, когда «Втор-Ком» стал резидентом индустриального парка «Малая Сосновка» и воспользовался крупным льготным займом ФРП по программе «Проекты развития» для приобретения высокотехнологичного оборудования. Теперь мы вместе реализуем на их площадке мероприятия курируемого Фондом нацпроекта «Производительность труда» и уже видим первые результаты, причем неслабые. Впрочем, неудивительно, что философия непрерывных улучшений, которую наши эксперты успешно внедряют на производствах региона, нашла отклик у такой смелой, прогрессивной и целеустремленной команды», – говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков.Руководство предприятия намерено полностью выполнить все условия нацпроекта и через три года увеличить производительность труда на 30%, а также поддерживать работу проектного офиса, который занимается оценкой и оптимизацией всех процессов на предприятии, внедрить систему 5С и сделать бережливое производство неотъемлемой частью корпоративной культуры компании. *** Источник: АО «Втор-Ком»Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области для реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда», помогли челябинскому предприятию АО «Втор-Ком» с решением задачи повышения производительности для дальнейшего развития и расширения ассортимента. За три месяца работы экспертов на предприятии время протекания процесса на потоке-образце снизилось, а выработка на одного человека увеличилась.«Пилотным участком мы выбрали линию по производству нетканых материалов ANDRITZ, доля которой в общем выпуске продукции составляет 30%. Оптимизация технологических параметров привела к увеличению скоростного режима линии и, соответственно, росту объемов производства. Знания и профессионализм экспертов РЦК, глубокое понимание ими сути производственных проблем помогли нашей команде не только выявить, но и решить их. Эффективнее выпуская продукцию, мы получаем возможность вкладываться в разработку новых экологичных материалов, превосходящих импортные аналоги. Это, безусловно, станет толчком в развитии всего рынка вторичной переработки», – рассказывает генеральный директор АО «Втор-Ком».Сейчас предприятие реализует крупный инвестиционный проект по двукратному увеличению мощностей. Он уже находится в стадии серийного производства, работают новые линии нетканых материалов. Завершающим его этапом стал запуск производственного комплекса по выпуску штапельных синтетических волокон в парке индустриальных инноваций «Малая Сосновка». Поэтому опыт повышения производительности труда и оптимизации технологических процессов особенно важен и необходим.За три месяца работы экспертов на предприятии время протекания процесса на потоке-образце снизилось на 24% (с 1 часа 34 минут до 1 часа 12 минут), а незавершенное производство – на 43,4% (с 30 т до 17 т), при этом выработка на одного человека увеличилась на 18% (с 2760 кг до 3260 кг).Активное участие во внедрении методов и инструментов бережливого производства на площадке АО «Втор-Ком» принимает рабочая группа из сотрудников самого предприятия. Цель экспертов – обучить их теоретическим программам «Внедрение изменений», «Картирование», «Системе 5С на производстве» и многим другим, дать практические навыки на тренинге «Фабрика процессов», чтобы затем они могли самостоятельно распространить культуру непрерывных улучшений на все участки. Полученные знания помогли составить список из 66 обнаруженных проблем. В числе ключевых - ложные срабатывания металл-детектора, простой линии из-за замота кромки и т.п.«Анализ производственных процессов показал, что на потоке-образце ручного труда больше, чем на любом другом участке, поэтому их автоматизация и улучшение работы каждого сотрудника одинаково важны. Полученный благодаря нацпроекту опыт помог нам понять, что часто решение лежит на поверхности, нужно просто разобраться, составить план действий и начать меняться. Например, замот полотна на нижних валах удалось устранить, уменьшив замасливание волокна и начав применять другие добавки. Это простое решение освободило 48 рабочих часов и сэкономило немалые средства», – делится опытом руководитель рабочей группы АО «Втор-Ком»Без дополнительных финансовых затрат удалось добиться и других серьезных результатов. В частности, увеличить общую эффективность оборудования до 79%, сократив неэффективные действия и время простоя линии. Рациональное размещение оборудования и инструментов в цехе, упорядоченная система хранения, грамотная организация рабочего пространства по системе 5С, внедрение стандартов автономного обслуживания техники и информационных центров улучшили условия труда сотрудников, сделав их безопаснее и эффективнее. И таких улучшений эксперты РЦК совместно с рабочей группой АО «Втор-Ком» внедрили множество. «Фонд давно и хорошо знаком с этой компанией. Лично мне всегда импонировало их стремление двигаться вперед, развиваться и расти. Мы плотно сотрудничали с ними в прошлом году, когда «Втор-Ком» стал резидентом индустриального парка «Малая Сосновка» и воспользовался крупным льготным займом ФРП по программе «Проекты развития» для приобретения высокотехнологичного оборудования. Теперь мы вместе реализуем на их площадке мероприятия курируемого Фондом нацпроекта «Производительность труда» и уже видим первые результаты, причем неслабые. Впрочем, неудивительно, что философия непрерывных улучшений, которую наши эксперты успешно внедряют на производствах региона, нашла отклик у такой смелой, прогрессивной и целеустремленной команды», – говорит директор регионального ФРПРуководство предприятия намерено полностью выполнить все условия нацпроекта и через три года увеличить производительность труда на 30%, а также поддерживать работу проектного офиса, который занимается оценкой и оптимизацией всех процессов на предприятии, внедрить систему 5С и сделать бережливое производство неотъемлемой частью корпоративной культуры компании. *** АО «Втор-Ком» – ведущий российский производитель нетканых материалов. Компания изготавливает нетканые геосинтетические материалы, гидроизоляционное полотно Теплонит, нетканые основы для напольных и кровельных покрытий, объемный наполнитель для мягкой мебели и матрасов, объемное термоскрепленное полотно синтепон швейного и мебельного назначения, холстопрошивной ватин, термовойлок и другие виды технического текстиля. С 1999 года действует производство гофрированного картона и изделий из него. Национальный проект «Производительность труда» утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. К участию в проекте будет привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России.В Челябинской области реализацию мероприятий нацпроекта осуществляют региональные министерство промышленности и Фонд развития промышленности . К 2024 году участниками нацпроекта должны стать 162 предприятия региона. На данный момент в него вступили уже 58 организаций области. AzAzA 2021-02-08YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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