2021-02-08YEKT13:00:00 | Губерния На Южном Урале пройдет VI Международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом Источник: Челябинская филармония









9 февраля Челябинская филармония приглашает на VI Международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом. После открытия в Челябинске фестиваль продолжится в городах области: 10 февраля состоится концерт в Сатке, 11 февраля джазовая команда под руководством Бутмана выступит в Троицке.В этом году программа фестиваля обещает зрителям калейдоскоп джазовых мелодий, огненных импровизаций и музыкальных шуток. Их на каждом из концертов будет щедро дарить публике знаменитый Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, где играют одни из лучших джазменов страны.Впервые в фестивале примет участие легендарный театр клоунады «Лицедеи» (Санкт-Петербург). Зрителей ждут эксцентричные пантомимы, море радости и остроумия. Театр, основанный Вячеславом Полуниным, создал неповторимый стиль на стыке эстрады и трагифарса, творчески переработав всё лучшее, что существовало в жанре пантомимы и клоунады. Коллектив объездил с гастролями более сотни стран. Стал лауреатом множества международных конкурсов и даже получил награды за вклад в искусство от таких стран, как США и Германия. «Лицедеев» очень любят и уважают в Польше, Болгарии, Франции, Бельгии и Англии.Игорь Бутман известен не только как джазовый саксофонист мирового уровня, но и как успешный продюсер. Одно из «открытий» Бутмана — молодая австралийская певица Fantine (Фантине Притула). В 2014 году Фантине начала выступать в качестве приглашенной солистки с Московским джазовым оркестром. Вместе они гастролировали в США и России, странах Европы и Азии, выступили на крупнейших мировых джазовых фестивалях. Она свободно владеет русским, испанским, английским и французским, исполняет и оригинальные композиции, и проверенную временем мировую классику. Вокальную манеру певицы чаще всего обозначают как смесь инди и соула. Юность и темперамент экзотичной австралийки гармонично сочетается с отточенным мастерством лучших джазовых музыкантов России, совместно с которыми она создает оригинальные и впечатляющие музыкальные шоу.Гостями фестиваля станут также феноменальный пианист и певец, потрясающий джазовый импровизатор Олег Аккуратов и Анастасия Иванова — девушка, которая не только поет, но и играет на тромбоне. Анастасия — наша землячка. Она окончила детскую музыкальную школу им. П.И.Чайковского в Снежинске по трем специальностям: фортепиано, вокал и тромбон. С 2017 года учится в Москве, в РАМ им. Гнесиных по классу тромбона. Выступала с Анатолием Кроллом и джаз-оркестром «Академик-бэнд», Игорем Бутманом и его Московским джазовым оркестром, с Большим Джазовым Оркестром Петра Востокова, с Константином Гевондяном и его диксилендом «Moscow Ragtime Band», с Энтони Стронгом (Anthony Strong) и многими другими выдающимися джазовыми музыкантами.Напомним, фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана проводится на Южном Урале с 2016 года при поддержке главы региона. Игорь Бутман – самый востребованный джазовый музыкант России, арт-директор московских джазовых клубов, продюсер 11 международных фестивалей, владелец российско-американского джазового лейбла Butman Music. Источник: Челябинская филармония9 февраля Челябинская филармония приглашает на VI Международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом. После открытия в Челябинске фестиваль продолжится в городах области: 10 февраля состоится концерт в Сатке, 11 февраля джазовая команда под руководством Бутмана выступит в Троицке.В этом году программа фестиваля обещает зрителям калейдоскоп джазовых мелодий, огненных импровизаций и музыкальных шуток. Их на каждом из концертов будет щедро дарить публике знаменитый Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России, гдеиграют одни из лучших джазменов страны.Впервые в фестивале примет участие легендарный театр клоунады «Лицедеи» (Санкт-Петербург). Зрителей ждут эксцентричные пантомимы, море радости и остроумия. Театр, основанный, создал неповторимый стиль на стыке эстрады и трагифарса, творчески переработав всё лучшее, что существовало в жанре пантомимы и клоунады. Коллектив объездил с гастролями более сотни стран. Стал лауреатом множества международных конкурсов и даже получил награды за вклад в искусство от таких стран, как США и Германия. «Лицедеев» очень любят и уважают в Польше, Болгарии, Франции, Бельгии и Англии.Игорь Бутман известен не только как джазовый саксофонист мирового уровня, но и как успешный продюсер. Одно из «открытий» Бутмана — молодая австралийская певица. В 2014 году Фантине начала выступать в качестве приглашенной солистки с Московским джазовым оркестром. Вместе они гастролировали в США и России, странах Европы и Азии, выступили на крупнейших мировых джазовых фестивалях. Она свободно владеет русским, испанским, английским и французским, исполняет и оригинальные композиции, и проверенную временем мировую классику. Вокальную манеру певицы чаще всего обозначают как смесь инди и соула. Юность и темперамент экзотичной австралийки гармонично сочетается с отточенным мастерством лучших джазовых музыкантов России, совместно с которыми она создает оригинальные и впечатляющие музыкальные шоу.Гостями фестиваля станут также феноменальный пианист и певец, потрясающий джазовый импровизатор— девушка, которая не только поет, но и играет на тромбоне. Анастасия — наша землячка. Она окончила детскую музыкальную школу им. П.И.Чайковского в Снежинске по трем специальностям: фортепиано, вокал и тромбон. С 2017 года учится в Москве, в РАМ им. Гнесиных по классу тромбона. Выступала си джаз-оркестром «Академик-бэнд», Игорем Бутманом и его Московским джазовым оркестром, с Большим Джазовым Оркестром, си его диксилендом «Moscow Ragtime Band», с(Anthony Strong) и многими другими выдающимися джазовыми музыкантами.Напомним, фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана проводится на Южном Урале с 2016 года при поддержке главы региона. Игорь Бутман – самый востребованный джазовый музыкант России, арт-директор московских джазовых клубов, продюсер 11 международных фестивалей, владелец российско-американского джазового лейбла Butman Music. AzAzA 2021-02-08YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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