Морозы идут на Южный Урал: назван самый холодный день

Закончилась лишь первая неделя февраля, но последний месяц зимы уже успел удивить южноуральцев. После плюсовых температур и мокрого снега на регион вновь надвигаются 30-градусные морозы.

Так, уже в ночь на 9 февраля, по сведениям Гидрометцентра, температура воздуха опустится до -27 градусов, в отдельных районах похолодает и до -30 °С. Завтра днем ожидается -24 градуса, а вот среда обещает стать самым холодным днем февраля: днем столбики термометров опустятся до -27 градусов, ночью же будет еще холоднее – до -31.

Также в ближайшие два дня местами пройдет кратковременный снег. Напомнит о себе и ветер, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду. В среднем же скорость воздушных потоков составит 4-8 м/с. Метеостанция национального парка “Таганай” утром 8 февраля зафиксировала похолодание до -32 градусов.

Надвигающиеся морозы уже успели коснуться водителей грузовых машин. На участке трассы М5 под Симом образовалась огромная пробка из большегрузов, которые из-за гололедицы испытывают трудности с подъемом в гору. Водители делятся видеороликами в соцсетях.

Тем временем Миндортранс уже готов к резкому похолоданию. Специалисты предупреждают водителей о неблагоприятных условиях и призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим.

“Мы выслали подрядчикам, ответственным за содержание региональных дорог, предупреждение — будет организовано дежурство ответственных лиц и круглосуточная работы спецтехники”, – говорится в специальном сообщении Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Вместе с повышением температуры подскочит и атмосферное давление: в ближайшие два дня оно изменится на 22 пункта: с 730 до 752 миллиметров ртутного столба.

Впрочем, суровые уральские морозы задержатся ненадолго: уже в ближайший четверг температура начнет постепенно расти, а к концу недели потеплеет до -6 °С в дневные часы.

Напомним, что сегодня, 8 февраля, в регионе был введен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, скорость порывов которого достигает 21 метра в секунду – это ураганный ветер, равный 9 из 12 баллов по шкале Бофорта.

https://www.cheltv.ru/morozy-idut-na-yuzhnyj-ural/