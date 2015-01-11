Информация для родителей школьников с 1 по 7 класс!

Штрафы за административные правонарушения в общей сумме 36 млн 166 тыс. рублей подлежат зачислению в бюджеты муниципалитетов Челябинской области. Таков главный итог работы административных комиссий региона за 2020 год.

Как отметил начальник Главного управления юстиции Челябинской области Валерий Быков, по сравнению с 2019 годом количество наложенных штрафов в 2020 году увеличилось на 149%.Главное управление юстиции осуществляет мониторинг работы административных комиссий. По оценке управления, лидером по количеству наложенных штрафов в регионе является Челябинск. В 2020 году городская административная комиссия рассмотрела 1 661 административное дело, назначив штрафы на общую сумму 23 млн 413 тыс. рублей.Вслед за Челябинском идет Магнитогорск. За прошлый год три административные комиссии Магнитогорска рассмотрели 1 933 дела, по которым наложили штрафы на сумму 2 млн 460 тыс. рублей.Чаще всего нарушителей наказывали за парковку автомобилей на газонах, а также торговлю, оказание бытовых услуг и сброс мусора в неустановленных местах.«Главное управление юстиции Челябинской области оказывает методическую и консультационную помощь городским округам и муниципальным районам по вопросам привлечения правонарушителей к ответственности. Однако административные комиссии Агаповского, Кизильского, Сосновского и Уйского районов к этой помощи в прошлом году не прибегали, да и дела об административных правонарушениях практически не рассматривали. Надеемся, что в новом году ситуация изменится. Для сведения «отстающих» муниципалитетов: в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года разработан план мероприятий по профилактике правонарушений в области благоустройства муниципалитетов. Он поможет установить взаимодействие органов местного самоуправления, жителей и полиции по выявлению административных правонарушений и привлечению к ответственности виновных лиц», - рассказал первый заместитель начальника Главного управления юстиции Челябинской области Вячеслав Зайцев. Подробнее