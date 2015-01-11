2021-02-09YEKT06:00:00 | Губерния В Челябинске общественники и эксперты обсудили вопросы воспитания детей в развивающемся мире Общественная палата Челябинской области провела вебинар на тему «Современный ребенок в развивающемся мире». В рамках встречи эксперты ответили на самые актуальные вопросы родителей и поделились своим профессиональным взглядом на развитие детей в стремительно меняющемся мире. К дискуссии присоединились более 47 тысяч интернет-пользователей, сообщает пресс-служба палаты.Провела онлайн-встречу заместитель председателя комиссии Общественной палаты по образованию и науке, председатель ЧРОО «Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области» Елена Сыркина. Открывая встречу, она отметила: «Многие эксперты утверждают, что в ближайшем будущем человечество столкнется с кардинальной сменой экономического и общественного уклада, новые технологические решения и социальные практики возникают все быстрее. Сегодня нам предстоит обсудить, какие тренды сейчас наиболее актуальны, в каких сферах наиболее сильные изменения, готова ли семья, рынок образования и профессий к этим изменениям».Председатель Челябинского отделения Российского движения школьников Светлана Буравова поделилась данными опроса южноуральских школьников о том, какие, по их мнению, профессии будут особенно востребованы в будущем. Учащиеся считают, что будущее необходимо усилить такими профессиями, как врач, дизайнер, инженер, программист, архитектор и психолог.«Благодаря современным технологиям у детей есть возможность общаться с большим количеством людей, при этом они могут находиться в разных точках земного шара. Интернет-пространство содержит много информации об интересных проектах, дети с легкостью узнают о них и принимают участие. Развивающийся мир дает больше возможностей для личностного развития в разных сферах, дети видят эти возможности и умеют ими пользоваться. Но, несмотря на все современные технологии, у детей должно преобладать живое общение, при живом общении они приобретают навыки гораздо быстрее и эффективнее», — отметила спикер.Проректор по научно-исследовательской и инновационной работе Челябинского государственного института культуры, доктор культурологии Сергей Синецкий считает, что нет ничего плохого в стремительно развивающемся мире.«Надо объяснять детям, что в мире больше не будет стабильности, изменения будут происходить постоянно и надо успевать за ними, у детей должна быть психологическая готовность к переменам. Сегодня ни один эксперт не может с точностью ответить на вопрос о том, каким будет рынок профессий через несколько лет. Понятно, что виртуальные коммуникации будут доминировать, но вот как это будет конвертироваться в профессии, неизвестно никому», — пояснил эксперт.Современный мир уже невозможно представить без интернета. Не владеть компьютерной грамотностью в наше время – это как в прошлом веке не уметь читать. Интернет предлагает огромные возможности для развития: множество развивающих игр, обучающих программ, с помощью которых можно научиться рисовать, снимать и монтировать видео, учить иностранные языки, читать любую литературу, слушать музыку, посещать музеи и пр. Можно общаться с друзьями из других городов и стран, находить новых друзей по интересам. Но и не стоит забывать, что интернет не может заменить живое общение. Погружение в виртуальный мир может вызвать болезненное привыкание у ребенка с его возбудимой и только формирующейся психикой. Очень важно, чтобы общение ребенка не ограничивалось только социальной сетью и играми. Родители должны грамотно и своевременно донести эту информацию до своих чад.Практический детский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска Дмитрий Лазарев отметил, что, несмотря на современные технологии и финансовое благополучие семьи, дети нередко бывают одинокими.«В силу своей профессии я провожу профилактические занятия во многих школах Челябинска и заметил, что ребята, которые на первый взгляд кажутся абсолютно счастливыми, показывают хорошее поведение в школе, учатся на пятерки, участвуют в проектах и занимают призовые места, растут в благополучной семье, на деле обращаются ко мне с проблемой одиночества», — сказал психолог.По мнению Елены Сыркиной, для того чтобы ребенок крепко стоял на ногах, родители в первую очередь должны создать безопасные, экологичные условия для его развития и атмосферу доверия внутри семьи.«Одна из задач родителей – найти занятие, которое по душе ребенку, — говорит Олег Плотников, директор центра промышленного интернета (компания «Интерсвязь»). — Не стоит в детях реализовывать свои мечты, у каждого должен быть свой путь. Хотелось бы подрастающему поколению дать право выбора, которого отчасти мы были лишены, и тогда, я уверен, мы сможем получить общество действительно высококлассных специалистов».Подводя итоги онлайн-встречи, специалисты попросили родителей обратить внимание на то, что многим детям, несмотря на внешнее благополучие и успехи в учебе, не хватает тепла, любви и понимания. Эксперты убеждены: с детьми нужно разговаривать, выстраивать доверительные отношения с самого детства. Доверие — залог здоровых семейных отношений и верный способ преодолеть все трудности и конфликты. Ребенок должен знать, что всегда может рассчитывать на поддержку семьи, если возникнут проблемы. Также очень важно, чтобы родители и дети имели возможность проводить время вместе.Напомним, проект «Дни семьи» организован Общественной палатой Челябинской области при поддержке министерства образования и науки Челябинской области, ЧРОО «Совет родителей Челябинской области».Онлайн-трансляцию встречи провели сайт 1obl.tv и популярные паблики «Первый областной» и «Наш Челябинск» (ВК). AzAzA 2021-02-09YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Эксперты обсудили вопросы организации горячего питания в южноуральских школ ...

Южноуральские школьники получат «Билет в будущее»

Челябинская область приняла участие во всероссийской встрече с родителями

Секреты мотивации школьников перед 1 сентября раскрыли психологи челябинцам

Правила поведения в сети Интернет {comments_news}