Отряды «Уральского десанта» выехали в Уйский и Сосновский районы

Две студенческих команды накануне прибыли в Уйский и Сосновский муниципальные районы. С 8 по 13 февраля молодежь будет оказывать помощь местным жителям в рамках добровольческой акции «Уральский десант», сообщает Молодежный ресурсный центр.Ребята будет проводить мастер-классы и профориентационные уроки для детей, помогать по хозяйству пожилым людям, выступать с концертами в деревнях и селах.В населенных пунктах Уйского района будет работать отряд «Айсберг». Студенты ЮУрГУ научат детей рисовать в технике «соленая акварель». А в концертной программе молодежь расскажет историю про оживших персонажей картины «Три богатыря».ОУД «Explosion» (УралГУФК) проведет программу в Сосновском районе. Добровольцы поговорят со школьниками про буллинг и проблемы подросткового периода, а еще представят жителям историю «Один дома» на современный лад.Областная добровольческая гражданско-патриотическая акция «Уральский десант» является частью Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В Челябинский области акция проходит в третий раз и охватывает семь муниципальных районов и городских округов.Проект реализуется при поддержке правительства Челябинской области с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного «Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала».
Источник: Молодежный ресурсный центр