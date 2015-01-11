2021-02-09YEKT13:00:00 | Губерния Почти 35 тысяч южноуральцев привились от COVID-19 Источник: murmansk.bezformata.com









Порядка 35 тысяч жителей Южного Урала привились от коронавирусной инфекции, из них более 10 тысяч человек уже поставили второй компонент препарата. Об этом рассказала на брифинге первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.На прошлой неделе в регион поступило 34 650 доз вакцины. На этой неделе ожидается поступление примерно 27 тысяч единиц препарата.«Вакцинация у нас в регионе продолжается, в приоритете остается иммунизация лиц старшего возраста, а также групп риска. Активность проявляют и крупные предприятия, которые прививают своих сотрудников», – подчеркнула Ирина Гехт.За минувшие сутки в Челябинской области подтверждено 265 новых случаев COVID-19. При этом выписаны по выздоровлению из медучреждений 465 человек. Средний темп прироста заболеваемости за семь дней составил 0,6%. Коэффициент распространения инфекции – 0,99. Также отмечено снижение числа пневмоний, на сегодняшний день порядка 60% КТ-исследований не подтверждают патологию.«Мы фиксируем ежедневное сокращение количества выявленных случаев заболевания, при этом охват тестированием населения остается достаточно высоким, если говорить о средненедельных цифрах, то это порядка 218 на 100 тысяч человек», – добавила Ирина Гехт.Продолжается тестирование на коронавирус в торгово-развлекательных комплексах Южного Урала. На прошлых выходных 1522 южноуральца прошли бесплатное ПЦР-тестирование, при этом выявляемость заболевания остается на уровне 2%.Лекарственными препаратами на амбулаторном этапе лечения обеспечены 34 тысячи человек за счет средств областного бюджета и более 22 тысяч человек - за счет федерального бюджета. Также из федерального бюджета дополнительно направлено порядка 46 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами больных с коронавирусной инфекцией в Челябинской области. Источник: murmansk.bezformata.comПорядка 35 тысяч жителей Южного Урала привились от коронавирусной инфекции, из них более 10 тысяч человек уже поставили второй компонент препарата. Об этом рассказала на брифинге первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.На прошлой неделе в регион поступило 34 650 доз вакцины. На этой неделе ожидается поступление примерно 27 тысяч единиц препарата.«Вакцинация у нас в регионе продолжается, в приоритете остается иммунизация лиц старшего возраста, а также групп риска. Активность проявляют и крупные предприятия, которые прививают своих сотрудников», – подчеркнула.За минувшие сутки в Челябинской области подтверждено 265 новых случаев COVID-19. При этом выписаны по выздоровлению из медучреждений 465 человек. Средний темп прироста заболеваемости за семь дней составил 0,6%. Коэффициент распространения инфекции – 0,99. Также отмечено снижение числа пневмоний, на сегодняшний день порядка 60% КТ-исследований не подтверждают патологию.«Мы фиксируем ежедневное сокращение количества выявленных случаев заболевания, при этом охват тестированием населения остается достаточно высоким, если говорить о средненедельных цифрах, то это порядка 218 на 100 тысяч человек», – добавила Ирина Гехт.Продолжается тестирование на коронавирус в торгово-развлекательных комплексах Южного Урала. На прошлых выходных 1522 южноуральца прошли бесплатное ПЦР-тестирование, при этом выявляемость заболевания остается на уровне 2%.Лекарственными препаратами на амбулаторном этапе лечения обеспечены 34 тысячи человек за счет средств областного бюджета и более 22 тысяч человек - за счет федерального бюджета. Также из федерального бюджета дополнительно направлено порядка 46 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами больных с коронавирусной инфекцией в Челябинской области. AzAzA 2021-02-09YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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