Коллектив театра кукол получил благодарность Министра культуры Челябинской области

«Золотой петушок» был отмечен за творческие решения и профессиональный подход при реализации проекта «Рождественские ёлки губернатора Челябинской области».

Озерский театр кукол традиционно принимает участие в данном проекте. В этом году коллектив побывал: в Карабаше, Кунашаке, Бредах, Чесме, Локомотивном. Каждый день происходила новая встреча и настоящее рождественское чудо, поскольку не так часто профессиональный театр приезжает в отдаленные районы Челябинской области и дарит детям сказку.

Спектакль «Вертеп» Павла Овсянникова – трогательный рассказ о рождении Христа был поставлен при поддержке ПАО «ЧТПЗ» и при личном участии руководителя Благотворительной программы «Росток» Ольги Стебуновой. Режиссер спектакля – Дмитрий Ерохин, художник Эльвира Курманова.

Важный добрый проект подарил детям праздник, новогоднее настроение и подарки. Благодарность Министра культуры адресована каждому участнику мини-гастролей.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45859/