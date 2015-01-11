«Взял с утра мешок цемента — и носишь»: житель Озерска решил похудеть к осени на 50 килограммов

Год назад 54-летний житель Озерска Олег Медведев пережил инфаркт. Врачи спасли его. Однако сердце в любой момент могло подвести снова. Лечащий кардиолог был категоричен: Олегу нужно худеть. Тогда о скорой смерти можно будет не думать. Чтобы добиться нормального веса, озерчанин решился на крайнюю меру — на ушивание желудка. До операции мужчина весил 140 килограммов и всего за восемь месяцев должен похудеть на 50 килограммов.

«До сорока качался, а потом начал есть»

О трудностях жизни «в теле» Олег Медведев узнал после сорока лет. До этого был спортивным, баловался «железом». А потом устроился управляющим в ресторан и променял спортзал на застолье.

«То там поешь, то тут. Вес постепенно начал расти. И незаметно я набрал 50 килограммов. Жить с таким весом трудно. Представьте, что вы взяли утром мешок с цементом и носите его целый день. Ноги, спина болят. Ни повернуться, ни развернуться»,

— жалуется Олег.

Мужчина пробовал заниматься посильным спортом, сидел на диетах. Но вес не двигался с мертвой точки. Тогда Олег обратился за помощью к хирургам Челябинской областной больницы — видел по телевизору, как они помогают худеть другим. На операцию озерчанин пошел без страха. Ее сделали всего неделю назад. С тех пор Олег уже сбросил семь килограммов, на этой неделе его выписали из больницы.

«К осени я мечтают вернуться к своему прежнему весу — сбросить хотя бы 50 килограммов. Несколько килограммов уже ушли, и я чувствую себя лучше, мне легче двигаться, я крепче сплю. После вмешательства у меня не было никаких осложнений. Надеюсь, в будущем я смогу вернуться к любимому спорту»,

— рассказывает Олег.

«Операция избавляет от веса и диабета»

Об одной важной победе Медведев скромно молчит. Операция помогла ему побороть сахарный диабет второго типа. Все последние годы Олег пил таблетки, которые снижают сахар в крови. А теперь показатели глюкозы пришли в норму.

«Мы предлагаем своим пациентам две разные операции. Рукавная резекция помогает пациентам изменить пищевые привычки и образ жизни. Уже в течение года после такого вмешательства человек теряет до 70% избыточной массы тела. Еще одна, более сложная операция — гастрошунтирование — позволяет сбросить весь избыточный вес и избавиться от сахарного диабета второго типа»,

— говорит заведующий хирургическим отделением № 1 врач-хирург Антон Ефремов.

Еще одна пациентка Ефремова Анжелика Спадовеки из Челябинска перенесла операцию в декабре. За месяц женщина потеряла 18 кило и отказалась от инсулина, перешла на таблетки. Раньше женщина не могла самостоятельно застегнуть сапоги, а теперь ведет активный образ жизни: ходит в бассейн, гуляет.

«Раньше я ела много, а теперь — меньше своей собаки. Стряпаю мужу булочки, а сама налегаю на здоровую пищу. На жареное, на жирное даже смотреть теперь не могу. Очень надеюсь похудеть со 130 до 65 килограммов»,

— признается Анжелика.

Под нож — по полису и за деньги

В Челябинской областной больнице операцию на желудке можно сделать бесплатно по полису ОМС. Каждый год Минздрав региона выделяет на это около 9—10 квот. Еще столько же оперативных вмешательств хирурги ЧОКБ проводят за деньги.

Бесплатные операции доступны тем, у кого есть избыточный вес и сахарный диабет одновременно. Индекс массы тела (он определяет степень ожирения) должен составлять 40 и выше. Считается, что у менее тучных людей еще есть шанс победить лишний вес более щадящим методом.

«Если человек страдает от лишнего веса, необходимо обратиться к своему участковому. Он назначит анализы и уже с ними направит на прием к эндокринологу. К сожалению, иногда лишний вес не зависит от количества съеденной пищи и физической активности человека — он может расти при наличии некоторых заболеваний. При значительном избытке веса похудеть помогают определенные медикаменты или операция. Но к проблеме лишнего веса в любом случае нужно подходить комплексно. С пациентом должны работать диетолог и психотерапевт, ведь успех во многом зависит от мотивации. Именно так построена работа в нашем центре коррекции веса»,

— говорит главный эндокринолог Челябинской области, заведующая Центром коррекции веса и метаболических нарушений ЧОКБ Валерия Тюльганова.

Чтобы попасть на прием в этот центр, жители области могут взять направление у лечащего врача. А жители Челябинска — позвонить и записаться на прием самостоятельно.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vzyal-s-utra-meshok-tsementa-i-nosish-zhitel-ozerska-reshil-pokhudet-k-oseni-na-50-kilogrammov/