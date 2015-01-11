2021-02-09YEKT18:00:00 | Губерния «Лыжня России»-2021 пройдет во всех муниципалитетах Челябинской области Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









Южный Урал готовится к проведению одних и самых масштабных и массовых Всероссийских соревнований по лыжным гонкам – «Лыжня России». В этом году мероприятие пройдет во всех городах и районах региона, а центральные старты состоятся в Челябинске и Златоусте.Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Участие в соревнованиях смогут принять все желающие вне зависимости от уровня спортивной подготовки.В Златоусте «Лыжня России» пройдет на территории стадиона им. Светланы Ишмуратовой (ул. Спортивная, 1а), а в Челябинске состязания пройдут в два дня: массовые забеги запланированы на ЛК им. Е. Елесиной (проспект Ленина, 84), спортивные – в поселке Тарасовка, Карпов пруд (ул. Абрикосовая, 26-б).Отметим, что спортивные забеги состоятся 12 февраля. В них будут состязаться на дистанции пять км юноши и девушки 2003 г.р. и младше, а также десятикилометровые забеги среди мужчин и женщин 2002 г.р. и старше. Начало спортивных забегов в 11.00.В массовых забегах примут участие все желающие, на старт выйдут жители семи районов областного центра. Официальная церемония открытия состоится в 11.00 часов, старт массовых забегов с 11 часов 15 минут. Напомним, что Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Всего в этот день на лыжи встанут более 400 тысяч человек в 73 субъектах Российской Федерации. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиЮжный Урал готовится к проведению одних и самых масштабных и массовых Всероссийских соревнований по лыжным гонкам – «Лыжня России». В этом году мероприятие пройдет во всех городах и районах региона, а центральные старты состоятся в Челябинске и Златоусте.Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Участие в соревнованиях смогут принять все желающие вне зависимости от уровня спортивной подготовки.В Златоусте «Лыжня России» пройдет на территории стадиона им. Светланы Ишмуратовой (ул. Спортивная, 1а), а в Челябинске состязания пройдут в два дня: массовые забеги запланированы на ЛК им. Е. Елесиной (проспект Ленина, 84), спортивные – в поселке Тарасовка, Карпов пруд (ул. Абрикосовая, 26-б).Отметим, что спортивные забеги состоятся 12 февраля. В них будут состязаться на дистанции пять км юноши и девушки 2003 г.р. и младше, а также десятикилометровые забеги среди мужчин и женщин 2002 г.р. и старше. Начало спортивных забегов в 11.00.В массовых забегах примут участие все желающие, на старт выйдут жители семи районов областного центра. Официальная церемония открытия состоится в 11.00 часов, старт массовых забегов с 11 часов 15 минут. Напомним, что Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Всего в этот день на лыжи встанут более 400 тысяч человек в 73 субъектах Российской Федерации. AzAzA 2021-02-09YEKT18:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: В Челябинской области пройдет массовая гонка «Лыжня России-2021»

«Кросс наций»-2020 на Южном Урале пройдет в новом формате

10 февраля состоится XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Л ...

В Челябинске отменена Лыжня России-2018

Лыжня России - 2012 {comments_news}