Южноуральские дзюдоисты завоевали три медали в Екатеринбурге

В традиционных состязаниях среди юниоров и юниорок до 23 лет памяти героя-разведчика Н.И. Кузнецова дзюдоисты из Челябинской области завоевали три медали. В соревнованиях приняли участие 299 спортсменов 1999-2003 гг. рождения из 22 регионов.Южноуральцы добыли в столице Урала «золото» и две «бронзы». Ученица заслуженного тренера России Мориса Юсупова Дина Гизатулина из Кунашака стала победительницей в категории до 78 килограммов. Воспитанник СШОР «Юность-Метар» (тренер – Геннадий Шерстнев) Денис Коротаев занял третье место в весе до 90 килограммов. Награду такого же достоинства получил Тимурлан Узденов из СШОР им. Григория Веричева. Подопечный Дмитрия Кулябина и заслуженного тренера России Андрея Вострикова отличился в весовой категории до 66 килограммов.Соревнования были отборочными на молодежное первенство России по дзюдо. Путевки на первенство страны получили только победители турнира.Отметим, что неделей ранее Дина Гизатулина первенствовала в Кубке губернатора Челябинской области, а Денис Коротаев завоевал «серебро» статусных Всероссийских соревнований в Челябинске.
Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера