В Челябинске состоится церемония вручения премии «Щит и роза»

В Челябинском государственном академическом театре драмы им. Наума Орлова состоится торжественная церемония вручения V ежегодной региональной общественной благотворительной премии «Щит и роза – Южный Урал 2021» лучшим по профессии женщинам-сотрудницам правоохранительных, экстренных и контрольных ведомств региона, которая приурочена к празднованию Международного женского Дня 8 марта. Церемония пройдет 15 февраля 2021 года в 18:00 часов.Организатором и учредителем премии является Челябинская Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ (АРПОиС РФ). Акция проходит при поддержке губернатора и Правительства челябинской области.К участию в церемонии награждения премией привлечен личный состав 13 ведомств: ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУ ФСИН по Челябинской области, Следственного управления региона и Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, Управления ФС Судебных приставов, Челябинской таможни, Управления Росгвардии по Челябинской области и 93-й Ордена Красной Звезды дивизии Уральского округа ФС войск национальной гвардии, Управления ФНС России по Челябинской области, Южно-Уральского линейного Управления МВД России на транспорте, Управления Федеральной Антимонопольной службы по Челябинской области и Контрольно-счётной палаты региона.На соискание премии в оргкомитет поступило 186 заявок-представлений на сотрудниц вышеперечисленных ведомств, из которых выбрано 35 победительниц в шести номинациях:-за профессионализм;-за лидерские качества;-за многолетнюю службу Отечеству;-за творчество и научный подход в работе;-за материнское тепло;-за высокие спортивные достижения.Кроме этого, Челябинской АРПОиС РФ учреждена дополнительная номинация «За высокую гражданственность». Премией за профессиональные заслуги будут награждены медицинские работники, наиболее отличившиеся во время оказания помощи людям в период сдерживания распространения коронавирусной инфекции по представлению Законодательного Собрания области.