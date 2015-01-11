В Челябинской области по новой методике рассчитан прожиточный минимум на 2021 год

В связи с изменениями в законодательстве с 1 января прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было прежде. В Челябинской области на 2021 год его величина на душу населения определена на уровне 11 430 рублей, для трудоспособного населения – 12 247 рублей, для детей – 11 965 рублей, для пенсионеров – 9 794 рубля.Соответствующее постановление, подписанное губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.Согласно новой методике прожиточный минимум во всех регионах на переходный 2021 год устанавливается в размере не ниже уровня второго квартала прошлого года, а с 2022 будет рассчитываться с учетом коэффициентов региональной дифференциации, которые утвердит Правительство Российской Федерации.Напомним, прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной социальной поддержки, например: ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей и др.