2021-02-10YEKT10:00:00 | Губерния Ковидный 2020-й: доходы падали, расходы росли Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Региональный минфин подвел первые финансовые итоги 2020 года. Пандемия коронавируса ознаменовалась значительным падением собственных доходов и необходимостью увеличить расходы, что привело к росту дефицита областного бюджета и потребности в дополнительных заимствованиях.В целом доходы областного бюджета за прошлый год составили 198 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом они выросли на 13%, по сравнению с планом на 2020 год – на 11%.Однако собственные налоговые и неналоговые поступления существенно сократились. Регион получил 127,7 млрд рублей. Это на 8,7 млрд рублей, или на 6%, меньше, чем было в 2019 году. И на 12 млрд, или почти на 9%, меньше, чем изначально планировалось получить в 2020 году.«Прошлой весной наши прогнозы были еще пессимистичнее. Мы ожидали бо́льшего падения доходов, – отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – Однако меры, которые предпринял губернатор Алексей Текслер для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, сыграли свою роль. Постепенное оживление экономики увеличило поступление налогов и в целом падение доходов замедлилось».Расходы на фоне кризиса и необходимости дополнительных трат на медицину росли значительными темпами. По итогам года они составили 227,5 млрд рублей, увеличившись почти на 30% по сравнению с 2019 годом и на 13% по сравнению с планом.В то же время значительно выросла финансовая помощь со стороны Федерации. Всего в регион поступило около 70 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем было годом ранее. В результате работы с федеральными органами власти область дополнительно получила 30,5 млрд рублей.«Нам компенсировали часть выпадающих доходов, перечислив тремя траншами 8,3 млрд рублей. Выделили 11,8 миллиарда на борьбу с пандемией. Более 10 млрд рублей были направлены на другие целевые расходы, среди которых выплаты для детей с 3 до 7 лет, поддержка дорожного хозяйства, ликвидация несанкционированных свалок, вознаграждение за классное руководство», – уточнил министр.«Задачу получить максимальную поддержку из федерального бюджета ставил губернатор региона Алексей Текслер, – добавил Андрей Пшеницын. – Он же, как руководитель одной из рабочих групп Госсовета, прорабатывал тему дополнительного финансирования в период кризиса, предлагал конкретные меры поддержки субъектов и добивался их сохранения на будущее, чтобы после окончания 2020 года регионы резко не лишились помощи Федерации».По итогам 2020 года дефицит областного бюджета составил 29,5 млрд рублей. Это больше, чем изначально планировалось при формировании бюджета на 2020 год. Почти половину дефицита покрыли собственные остатки в размере 17,2 млрд рублей. Остальная сумма пришлась на облигационные займы и льготный бюджетный кредит, который удалось привлечь в конце 2020 года. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиРегиональный минфин подвел первые финансовые итоги 2020 года. Пандемия коронавируса ознаменовалась значительным падением собственных доходов и необходимостью увеличить расходы, что привело к росту дефицита областного бюджета и потребности в дополнительных заимствованиях.В целом доходы областного бюджета за прошлый год составили 198 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом они выросли на 13%, по сравнению с планом на 2020 год – на 11%.Однако собственные налоговые и неналоговые поступления существенно сократились. Регион получил 127,7 млрд рублей. Это на 8,7 млрд рублей, или на 6%, меньше, чем было в 2019 году. И на 12 млрд, или почти на 9%, меньше, чем изначально планировалось получить в 2020 году.«Прошлой весной наши прогнозы были еще пессимистичнее. Мы ожидали бо́льшего падения доходов, – отметил министр финансов Челябинской области. – Однако меры, которые предпринял губернатор Алексей Текслер для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, сыграли свою роль. Постепенное оживление экономики увеличило поступление налогов и в целом падение доходов замедлилось».Расходы на фоне кризиса и необходимости дополнительных трат на медицину росли значительными темпами. По итогам года они составили 227,5 млрд рублей, увеличившись почти на 30% по сравнению с 2019 годом и на 13% по сравнению с планом.В то же время значительно выросла финансовая помощь со стороны Федерации. Всего в регион поступило около 70 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем было годом ранее. В результате работы с федеральными органами власти область дополнительно получила 30,5 млрд рублей.«Нам компенсировали часть выпадающих доходов, перечислив тремя траншами 8,3 млрд рублей. Выделили 11,8 миллиарда на борьбу с пандемией. Более 10 млрд рублей были направлены на другие целевые расходы, среди которых выплаты для детей с 3 до 7 лет, поддержка дорожного хозяйства, ликвидация несанкционированных свалок, вознаграждение за классное руководство», – уточнил министр.«Задачу получить максимальную поддержку из федерального бюджета ставил губернатор региона, – добавил Андрей Пшеницын. – Он же, как руководитель одной из рабочих групп Госсовета, прорабатывал тему дополнительного финансирования в период кризиса, предлагал конкретные меры поддержки субъектов и добивался их сохранения на будущее, чтобы после окончания 2020 года регионы резко не лишились помощи Федерации».По итогам 2020 года дефицит областного бюджета составил 29,5 млрд рублей. Это больше, чем изначально планировалось при формировании бюджета на 2020 год. Почти половину дефицита покрыли собственные остатки в размере 17,2 млрд рублей. Остальная сумма пришлась на облигационные займы и льготный бюджетный кредит, который удалось привлечь в конце 2020 года. AzAzA 2021-02-10YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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