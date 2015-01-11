2021-02-10YEKT10:00:00 | Губерния Первыми документальную выставку «Без срока давности» о трагических событиях Великой Отечественной войны увидели челябинские школьники Источник: Организаторы выставки «Без срока давности»









В Челябинске 8 февраля открылась Всероссийская выставка «Без срока давности». В ней собраны архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории СССР. Документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента РФ Владимира Путина. Такие же выставки одновременно открылись более чем в 60 регионах России, от Калининграда до Дальнего Востока.Выбор 8 февраля как даты открытия Всероссийской выставкиРомана Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Приведенные факты военных преступлений нацистов стали одними из главных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.Выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства и другие. Она охватывает все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны в СССР. На выставке представлены наиболее интересные из семи тысяч архивных документов, выявленных в ходе реализации проекта. В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук.В Челябинске выставка открылась на площадке Образовательного центра №2 (ул. Скульптора Головницкого, 5). Ученики этой школы первыми увидели экспозицию, в планах педагогов – проводить у стендов с фотографиями и документами классные часы.«Выставки, подобные этой, открыты в 63 регионах страны. Это результат работы большой всероссийской команды, которая создает сборник исторических документов и свидетельств «Без срока давности». Это федеральный проект, акцент в котором сделан именно на архивные данные, на документы, объективные свидетельства, статистику, которые не оспорить. И с этими материалами должно ознакомиться в первую очередь максимально большое количество детей и молодежи. Поэтому выставка открыта в одной из самых больших школ Челябинской области», - комментирует открытие экспозиции первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.Организацией выставки «Без срока давности» занимались представители регионального отделения «Поисковое движение России». С Образовательным центром №2 их связывают особые отношения: в 2019 году на территории школы был установлен памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», появившийся по инициативе поисковиков и Российского военно-исторического общества.«Эта выставка очень важна для нас, как для тылового региона, который не сталкивался со зверствами фашистских оккупантов против мирного населения. Эти архивные документы показывают и доказывают, какие страшные действия творили захватчики на оккупированных территориях», - рассказывает председатель регионального отделения «Поисковое движение России» Евгений Гуринович.По его словам, после Образовательного центра №2 выставка будет экспонироваться в Следственном управлении СКР по Челябинской области. Увидеть ее могут и в других организациях, которые предоставят площадку для размещения.Добавим, что в декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», которая присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Официальный сайт проекта: безсрокадавности.рф. Источник: Организаторы выставки «Без срока давности»В Челябинске 8 февраля открылась Всероссийская выставка «Без срока давности». В ней собраны архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории СССР. Документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента РФ Владимира Путина. Такие же выставки одновременно открылись более чем в 60 регионах России, от Калининграда до Дальнего Востока.Выбор 8 февраля как даты открытия Всероссийской выставки «Без срока давности» не случаен: именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССРна Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Приведенные факты военных преступлений нацистов стали одними из главных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.Выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства и другие. Она охватывает все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны в СССР. На выставке представлены наиболее интересные из семи тысяч архивных документов, выявленных в ходе реализации проекта. В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук.В Челябинске выставка открылась на площадке Образовательного центра №2 (ул. Скульптора Головницкого, 5). Ученики этой школы первыми увидели экспозицию, в планах педагогов – проводить у стендов с фотографиями и документами классные часы.«Выставки, подобные этой, открыты в 63 регионах страны. Это результат работы большой всероссийской команды, которая создает сборник исторических документов и свидетельств «Без срока давности». Это федеральный проект, акцент в котором сделан именно на архивные данные, на документы, объективные свидетельства, статистику, которые не оспорить. И с этими материалами должно ознакомиться в первую очередь максимально большое количество детей и молодежи. Поэтому выставка открыта в одной из самых больших школ Челябинской области», - комментирует открытие экспозиции первый заместитель министра образования и науки Челябинской области.Организацией выставки «Без срока давности» занимались представители регионального отделения «Поисковое движение России». С Образовательным центром №2 их связывают особые отношения: в 2019 году на территории школы был установлен памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», появившийся по инициативе поисковиков и Российского военно-исторического общества.«Эта выставка очень важна для нас, как для тылового региона, который не сталкивался со зверствами фашистских оккупантов против мирного населения. Эти архивные документы показывают и доказывают, какие страшные действия творили захватчики на оккупированных территориях», - рассказывает председатель регионального отделения «Поисковое движение России».По его словам, после Образовательного центра №2 выставка будет экспонироваться в Следственном управлении СКР по Челябинской области. Увидеть ее могут и в других организациях, которые предоставят площадку для размещения.Добавим, что в декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», которая присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Официальный сайт проекта: безсрокадавности.рф. AzAzA 2021-02-10YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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