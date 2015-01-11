Южноуральцев приглашают на онлайн-конференцию по интеллектуальному волонтерству

Первая в России конференция по интеллектуальному волонтерству PRO BONO CONF пройдет в онлайн-формате 19 февраля. На ней выступят более 30 профессионалов отрасли, первых лиц НКО, ярких волонтеров и практиков, сообщает Молодежный ресурсный центр.Pro bono – это оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и другим некоммерческим организациям на безвозмездной основе. Конференция призвана популяризовать это явление и создать сообщество молодых талантливых лидеров, способных решать масштабные социальные проблемыПрограмма пройдет по трем направлениям: волонтеры, НКО, бизнес. По результатам конференции волонтеры получат дорожную карту по вовлечению работодателей и организации в команды интеллектуальных волонтеров. Представители НКО будут упражняться с помощью методического материала для самостоятельной организации работы интеллектуальных волонтеров. HR и КСО-менеджеров ждут инструменты для решения HR-задач компаний при помощи интеллектуального волонтерства и чек-лист по вовлечению сотрудников.«Pro bono
— это про развитие людей и про поиск нового смысла. Таким образом компания заботится о своих сотрудниках и открывает им возможности для роста и самореализации вовне. На мой взгляд, это серьезный шаг в сторону развития социальной ответственности», — комментирует Антон Степаненко
,партнер московского офиса PRO BONO CONF.На конференции выступят такие спикеры, как Ольга Лучина
, управляющая по устойчивому развитию и волонтерским программам из Philip Morris International, Мария Медведева
, руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям из Johnson & Johnson, Зульфия Миннетдинова
, руководитель проекта из ProCharity, Элина Полухина
, директор корпоративных программ из todogood, Мария Акулич
, операционный директор, Юлия Варченко
, руководитель Проектной школы, Влад Лавриченко
, IT-волонтер, и другие.Участие в конференции бесплатное, необходимо лишь пройти регистрацию
на официальном сайте и 19 февраля, с 10:00 до 18:00,подключиться к трансляции в YouTube
. Организацией онлайн-конференции выступает платформа социальных изменений ToDoGood
.