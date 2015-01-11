В Верхнеуфалейском городском округе начали работать три Центра образования «Точка роста»

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В результате конкурсного отбора министерства образования и науки Челябинской области в 2020 году в Верхнеуфалейском городском округе были открыты три Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – на базе МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени». Уже к 1 сентября 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в центрах «Точка роста» в Верхнем Уфалее были обновлены кабинеты предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», помещения для проектной деятельности оснащены современным оборудованием. Для этого из областного бюджета было выделено 3 млн 351 тыс. рублей. Для приведения помещений Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями из местного бюджета было выделено 2 млн рублей.Кроме того, три учителя технологии Верхнеуфалейского городского округа прошли обучение у ведущих челябинских и магнитогорских специалистов, имеющих опыт проектной деятельности и руководства детскими исследовательскими и проектными сменами. Педагоги, реализующие Концепцию преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях Центров «Точка роста», также совершенствовали свои профессиональные компетенции. Учителя ОБЖ в дистанционном формате участвовали в образовательной сессии. В ходе занятий педагоги освоили современные методики и инновационные практики преподавания учебного предмета ОБЖ, связанные с моделированием реальных жизненных ситуаций; решали практические ситуативные задачи, с которыми могут столкнуться современные школьники в реальном и виртуальном мире.Особый интерес у ребят, занимающихся в «Точках роста», вызывает шлем виртуальной реальности, так как открывает колоссальные возможности и позволяет, например, рассмотреть объекты и процессы, которые невозможно или очень сложно проследить в реальном мире.«В основе обучения с применением виртуальной реальности лежат иммерсивные технологии – виртуальное расширение реальности, позволяющее лучше воспринимать и понимать окружающую среду. Также современное оборудование нашего центра «Точка роста» позволяет выбирать индивидуальную траекторию подготовки в зависимости от степени приобретенных знаний и профиля обучения каждого обучающегося», – комментирует учитель МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» Светлана Тюменцева.«Мне запомнился больше всего урок астрономии, когда мы с помощью шлема VR получили возможность в интерактивном режиме выйти из космической станции в открытый космос. Мы устраняли поломку космического корабля. У меня получилось», – поделился впечатлениями учащийся 10-го класса МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» Александр Дайбов.
Источник: пресс-служба администрации Верхнего Уфалея